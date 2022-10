Police: Aucun reste dans une voiture enterrée derrière un manoir californien

ATHERTON, Californie (AP) – Les équipages ont entièrement fouillé une voiture qui, selon la police, a été enterrée dans l’arrière-cour d’un manoir du nord de la Californie il y a 30 ans et n’a trouvé aucun reste humain, ont annoncé lundi les autorités.

La décapotable Mercedes Benz remplie de sacs de béton inutilisés a été découverte la semaine dernière par des paysagistes de la ville aisée d’Atherton dans la Silicon Valley. Des cadavres de chiens amenés sur les lieux ont fait de “légères” notifications de possibles restes humains à trois reprises, a indiqué la police dans un communiqué.

La voiture a été retirée de la maison par une dépanneuse et transportée samedi au San Mateo County Crime Lab pour une inspection et un traitement plus approfondis. Dimanche, un radar à pénétration de sol a été utilisé pour examiner la scène, a indiqué le département.

“Cet examen n’a rien révélé d’inhabituel ou de suspect sur les lieux et aucun reste humain n’a été localisé”, a-t-il déclaré.

“Cela a conclu notre enquête sur place”, a ajouté le département.

La police n’a pas précisé à qui appartenait la voiture, qui aurait été volée à proximité de Palo Alto en septembre 1992, ni qui aurait pu l’enterrer dans l’arrière-cour du vaste manoir. La police a déclaré lundi qu’elle n’avait pas d’autre commentaire.

Les enquêteurs pensent que la voiture a été enterrée à une profondeur de 4 à 5 pieds (1,2 à 1,5 mètre) dans la cour arrière de la maison dans les années 1990 – avant que les propriétaires actuels n’achètent la maison.

La police d’Atherton a déclaré que le possible propriétaire de la voiture serait décédé, mais les autorités attendaient les dossiers du DMV pour le confirmer.

Les autorités ne diraient pas si les enquêteurs pensent que le véhicule a été immatriculé au nom de Johnny Lew, qui a construit la maison et y a vécu avec sa famille dans les années 1990. Lew avait des antécédents d’arrestations pour meurtre, tentative de meurtre et fraude à l’assurance,

KRON-TV a rapporté lundi que la voiture avait une plaque d’immatriculation personnalisée qui comprend “Lew”.

Lew est décédé dans l’État de Washington en 2015, un an après que la famille a vendu la maison, a déclaré sa fille, Jacq Searle, au San Francisco Chronicle.

Lew a été arrêté à la fin des années 1990 pour fraude à l’assurance après avoir engagé des policiers en civil pour emmener un yacht de 1,2 million de dollars “à l’ouest du Golden Gate Bridge dans les eaux internationales et le mettre au fond”, a rapporté le journal.

Dans les années 1960, Lew a été reconnu coupable du meurtre d’une femme de 21 ans dans le comté de Los Angeles. Il a été libéré de prison après que la Cour suprême de Californie a annulé la condamnation en 1968, citant des preuves par ouï-dire qui n’auraient pas dû être autorisées au procès. Les archives ont montré qu’en 1977, Lew avait été reconnu coupable de deux chefs de tentative de meurtre, également dans le comté de Los Angeles, et avait passé trois ans en prison, a rapporté le Chronicle, citant des archives judiciaires.

The Associated Press