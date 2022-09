LOS ANGELES (AP) – La police de Los Angeles a arrêté jeudi deux adolescents en lien avec la mort d’une jeune fille de 15 ans qui a fait une overdose dans les toilettes de son lycée après avoir acheté des pilules éventuellement mélangées au fentanyl sur le campus, ont annoncé les autorités.

La police a signifié un mandat de perquisition vers 8 h 30 dans le cadre d’une enquête sur la mort par surdose d’une fille un jour plus tôt au lycée Bernstein à Hollywood, a déclaré le chef de la police Michel Moore.

Un garçon de 15 ans qui vit avec sa grand-mère a été arrêté pour suspicion d’homicide involontaire, a déclaré Moore. Les enquêteurs pensent qu’il a vendu des pilules présentées comme du Percocet à deux amis de 15 ans vers 12h30 mardi qui ont ensuite écrasé et sniffé les stupéfiants dans les toilettes de leur école.

Le coroner du comté de Los Angeles a identifié l’étudiante décédée comme étant Melanie Ramos, 15 ans. Son amie non identifiée qui a également fait une overdose est restée hospitalisée et devrait se rétablir.

Moore a déclaré que la police avait également arrêté un garçon de 16 ans soupçonné d’avoir vendu des pilules contenant du fentanyl à deux autres lycéens qui avaient fait une overdose après avoir acheté la drogue à proximité de Lexington Park. Il pourrait faire face à des accusations liées aux stupéfiants, a déclaré le chef.

La police travaillera avec la Drug Enforcement Agency des États-Unis pour trouver les distributeurs qui ont fourni les pilules aux garçons de 15 et 16 ans, a déclaré Moore.

“Il y a une organisation de la drogue derrière tout cela”, a-t-il déclaré.

Les adolescents suspects se connaissaient et fréquentaient tous les deux l’Apex Academy, une école à charte indépendante qui partage un campus avec Bernstein.

Les revendeurs qui mélangent des analgésiques courants avec du fentanyl sont une pratique de plus en plus courante, a déclaré le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, lors d’une conférence de presse.

“Ce ne sont pas des overdoses. Ce sont des gens qui ont été empoisonnés », a déclaré Garcetti. “Une pilule peut tuer.”

Des officiers ont été appelés à Bernstein High mardi soir après qu’un homme a déclaré que sa belle-fille de 15 ans avait fait une overdose sur le campus, a annoncé la police.

La fille et son amie n’étaient pas rentrées de l’école dans l’après-midi et l’homme a commencé à conduire en ville à la recherche du couple. Il a retrouvé sa belle-fille vers 20 heures dans une cour d’école, a indiqué le lieutenant de police John Radke.

Elle avait fait une overdose mais avait réussi à dire à son beau-père que son amie était dans les toilettes des filles sur le campus, a déclaré Radke mercredi.

L’homme et un employé de l’école ont trouvé l’autre fille sans réaction dans les toilettes de l’école où les élèves et les parents s’étaient réunis pour des événements sportifs en soirée. L’homme a administré de l’aide jusqu’à ce que les ambulanciers arrivent et déclarent sa mort, a indiqué la police. Sa belle-fille a été hospitalisée.

Plus tôt dans la journée, le service d’incendie de Los Angeles a répondu à des appels séparés signalant de possibles surdoses de deux adolescents dans la région de Lexington Park, à quelques pâtés de maisons de Bernstein High et d’un groupe d’autres écoles, selon la police.

“On pense que les victimes de l’overdose sont des élèves de Bernstein et des lycées locaux”, a indiqué un communiqué de la police.

L’une des victimes était un élève de 17 ans du lycée voisin d’Hollywood, a déclaré le surintendant du district scolaire unifié de Los Angeles, Alberto Carvalho.

Y compris les dernières victimes, il y a eu un total de six cas d’incidents liés à la drogue, y compris des surdoses résultant de stupéfiants illicites achetés récemment à Lexington Park dans un quartier résidentiel d’East Hollywood près de l’autoroute US 101, a déclaré Carvalho.

“C’est un parc bien connu pour permettre aux particuliers de vendre de la drogue afin de fournir de la drogue à certains de nos étudiants”, a déclaré mercredi le surintendant aux journalistes.

Le membre du conseil municipal de Los Angeles, Mitch O’Farrell, qui représente la région, a ordonné la fermeture du parc mercredi, a déclaré Carvalho.

Des conseillers en deuil et en crise étaient sur place à Bernstein High, a déclaré LA Unified dans un communiqué.

Les responsables de l’application des lois dans tout le pays ont mis en garde pendant des mois contre les dangers du fentanyl, un opioïde synthétique 80 à 100 fois plus puissant que la morphine. Il est souvent mélangé à des pilules illicites conçues pour ressembler à des analgésiques sur ordonnance ou à d’autres médicaments.

Christopher Weber, Associated Press