Police: 8 personnes abattues, 1 critique lors de l’événement Florida MLK Day

FORT PIERCE, Floride (AP) – La police de Floride a déclaré que huit personnes avaient été abattues lors d’un événement de la Journée Martin Luther King Jr., l’une des victimes étant dans un état critique.

Le bureau du shérif du comté de St. Lucie a confirmé que toutes les victimes de la fusillade de lundi à Fort Pierce étaient des adultes, a rapporté WPBF-TV.

La fusillade s’est produite à Ilous Ellis Park à 17 h 20 lors d’un salon de l’automobile MLK et d’une journée de divertissement en famille, qui, selon le bureau du shérif, a réuni plus de 1 000 personnes, a rapporté la chaîne de télévision.

“Plusieurs personnes ont été abattues, il semble que d’après notre enquête initiale ici sur place, il y ait eu une sorte de désaccord entre deux parties, et malheureusement, ils ont choisi de résoudre cela avec des armes à feu”, a déclaré Brian Hester, adjoint en chef du comté de St. Lucie.

La police a déclaré que quatre personnes, dont un enfant, avaient subi des blessures ne mettant pas leur vie en danger au cours de la confusion qui a suivi, a rapporté la station.

“C’était un chaos de masse, comme vous pouvez l’imaginer, lorsque des coups de feu ont retenti”, a déclaré Hester. “Il y avait plus d’un millier de personnes ici à l’événement, et alors que les coups de feu retentissaient, les gens couraient dans toutes les directions.”

Le bureau du shérif a déclaré que deux adjoints présents à l’événement avaient immédiatement répondu et aidé les victimes, a rapporté WPBF-TV.

Une vidéo obtenue par la station montrait des personnes esquivant, courant et se cachant derrière des voitures, y compris une femme courant vers la sécurité tout en tenant un bébé.

“C’est vraiment triste dans une célébration de quelqu’un qui représentait la paix et l’égalité qu’un désaccord se traduise par l’utilisation d’armes à feu et de violence pour résoudre ce désaccord, et c’est ce qui est vraiment triste pour moi à propos de ce qui s’est passé ici”, a déclaré Hester. “Et puis tant d’innocents qui ont été blessés ou blessés et qui ne faisaient pas non plus partie du désaccord.”

The Associated Press