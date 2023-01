Police : 5 armes récupérées après que le chef de la police a été tué, 2 blessés

BRACKENRIDGE, Pennsylvanie (AP) – Les autorités affirment que cinq armes à feu ont été récupérées sur un homme abattu par la police après une poursuite et des coups de feu qui ont tué un chef de la police de l’ouest de la Pennsylvanie et blessé deux autres officiers.

Le chef de la police et un autre officier ont été abattus lundi à Brackenridge, un arrondissement du comté d’Allegheny au nord-est de Pittsburgh, ont annoncé les autorités. Le suspect a ensuite été tué par balle à Pittsburgh après avoir écrasé un véhicule détourné et échangé des coups de feu avec la police, ont annoncé les autorités.

Le procureur général de l’État, Josh Shapiro, le gouverneur élu, a déclaré que le chef de la police de Brackenridge, Justin McIntire, “a couru vers le danger pour assurer la sécurité des Pennsylvaniens – et qu’il a fait le sacrifice ultime au service de la communauté”. Le deuxième officier était dans un état stable avec une blessure à la jambe et un troisième officier a été touché par un éclat d’obus présumé.

Le gouverneur Tom Wolf a ordonné mardi que le drapeau de l’État de Pennsylvanie soit mis en berne dans toutes les installations, bâtiments publics et terrains du Commonwealth en l’honneur de McIntire jusqu’au coucher du soleil à la date de l’inhumation, qui n’a pas encore été annoncée.

La police du comté d’Allegheny a déclaré mardi que la police d’État avait tenté d’arrêter Aaron Lamont Swan Jr., 28 ans, de Duquesne à proximité, sur la route 22 pour violation de la probation impliquant des armes dimanche soir, mais il s’est enfui.

La police a déclaré que des agents du canton de Harrison l’avaient repéré lundi et l’avaient poursuivi, et qu’il s’était de nouveau enfui à pied. La police a déclaré qu’il avait de nouveau été repéré vers 14 heures lundi et que des agents de plusieurs départements l’avaient poursuivi pendant plusieurs heures dans divers quartiers.

Une autre poursuite à pied a commencé à Brackenridge après qu’un officier l’a repéré vers 16 h 15 lundi, et des coups de feu ont été tirés à deux endroits qui ont laissé McIntire mort et l’officier de Tarente blessé à la jambe. La police a déclaré que Swan était alors entré dans une maison et avait demandé les clés de voiture de l’habitant, s’enfuyant dans le véhicule.

Après que plusieurs services de police et une équipe SWAT ont répondu pour le suspect désormais considéré comme armé et dangereux, le véhicule volé a été repéré dans le quartier Lincoln-Lemington de Pittsburgh. Après une courte poursuite, la voiture s’est écrasée dans le quartier Homewood-Brushton de la ville et Swan s’est de nouveau enfui à pied dans une zone boisée.

Alors que la police établissait un périmètre, Swan a quitté la zone boisée et s’est heurté à un lotissement, tirant sur des agents en fuyant, a indiqué la police. Swan a tiré des coups de feu supplémentaires et la police a riposté. Swan a été déclaré mort sur les lieux. Un officier de Pittsburgh a été légèrement blessé par ce qui aurait été des éclats d’obus, a indiqué la police.

Cinq armes à feu qui auraient été utilisées par Swan pendant l’affaire ont été récupérées, quatre à Brackenridge et une à Homewood-Brushton, a indiqué la police. La police du comté d’Allegheny enquêtera sur la fusillade du suspect et transmettra ses conclusions au procureur de district du comté, ont annoncé les autorités.

Lundi soir, des dizaines de voitures de police bordaient les voies en direction sud de la route 28 alors qu’un cortège d’officiers amenait le corps de McIntire au bureau du médecin légiste du comté d’Allegheny. Des dizaines d’officiers de départements à travers le comté bordaient les rues de Pittsburgh au passage du cortège, a rapporté le Pittsburgh Post-Gazette.

“Il va beaucoup nous manquer, cela ne fait aucun doute”, a déclaré le chef des pompiers Rick Jones à propos de McIntire lundi soir, notant que McIntire a grandi dans l’arrondissement, a rapporté The Post-Gazette.

« (Il) aimait son travail, aimait sa communauté », a déclaré Dave Miller, pompier et capitaine de la police des pompiers de Pioneer Hose, au Tribune-Review. “C’était un sacré mec.”

L’épouse de McIntire, Ashley, a exprimé son chagrin face à la perte de sa famille. Le décrivant dans une publication sur Facebook comme son meilleur ami, elle a écrit que tout son monde avait disparu “en un clin d’œil”.

« Je suis littéralement brisé. Je veux juste que quelqu’un me dise que ce cauchemar est terminé… », a-t-elle déclaré. « Je ne peux même pas exprimer à quel point mon mari était formidable. Il était ma personne. Je t’aime de tout mon coeur. Jusqu’à ce que nous nous revoyions.

