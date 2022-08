Police : 4e musulman tué à Albuquerque au cours des 9 derniers mois

ALBUQUERQUE, NM (AP) – La police a déclaré que le meurtre d’un musulman vendredi soir à Albuquerque pourrait être lié à la mort par embuscade de trois hommes musulmans au cours des neuf derniers mois dans la plus grande ville du Nouveau-Mexique.

La police a déclaré samedi que la victime du dernier meurtre était un musulman d’Asie du Sud qui aurait dans la vingtaine. L’homme, dont l’identité n’a pas encore été confirmée par les enquêteurs, a été retrouvé mort après que la police a reçu un appel d’une fusillade.

Plus tôt cette semaine, la police a confirmé que les détectives locaux et les agents fédéraux chargés de l’application des lois recherchaient des liens possibles entre les crimes distincts. Deux des hommes – Muhammed Afzaal Hussain, 27 ans, et Aftab Hussein, 41 ans – ont été tués la semaine dernière, et tous deux étaient originaires du Pakistan et membres de la même mosquée. Le troisième cas concerne le meurtre en novembre de Mohammad Ahmadi, 62 ans, un musulman d’origine sud-asiatique.

“Il y a des raisons de croire que ce décès est lié à ces fusillades”, a déclaré samedi le chef de la police d’Albuquerque, Harold Medina, lors d’une conférence de presse.

La police a refusé de dire si le meurtre de vendredi soir a été commis d’une manière similaire aux autres décès.

Les autorités disent qu’elles ne peuvent pas encore dire si les tirs étaient des crimes de haine jusqu’à ce qu’elles aient identifié un suspect et puissent déterminer un mobile.

Les meurtres sont survenus alors qu’Albuquerque est sur le point de connaître une autre année record d’homicides.

“Notre communauté a été dévastée, comme vous pouvez l’imaginer”, a déclaré Ahmad Assed, président du Centre islamique du Nouveau-Mexique. “Nous n’avons jamais vécu quelque chose comme ça auparavant. C’est vraiment un moment surréaliste pour nous.

Une récompense de 15 000 $ a été offerte pour toute information menant à une arrestation.

The Associated Press