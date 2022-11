Police: 4 morts dans une ferme de pot ont été «exécutés», citoyens chinois

LACEY, Okla. (AP) – Quatre personnes tuées dans une ferme de marijuana de l’Oklahoma au cours du week-end ont été “exécutées”, a annoncé mardi la police d’État. Les enquêteurs ont également déclaré que les morts étaient des citoyens chinois.

Le bureau d’enquête de l’État de l’Oklahoma a déclaré que trois hommes et une femme avaient été tués dans la ferme de 10 acres (4 hectares) à l’ouest de Hennessey, à environ 90 kilomètres au nord-ouest d’Oklahoma City. Une cinquième victime qui a été blessée et qui est également citoyenne chinoise a été transportée dans un hôpital d’Oklahoma City, a indiqué la police d’État.

La notification du plus proche parent était toujours en attente “en raison d’une barrière linguistique importante”, a déclaré la police.

Les autorités ont un suspect en tête, mais l’OSBI a déclaré que divulguer le nom de la personne en ce moment mettrait plus de personnes en danger.

“Le suspect était à l’intérieur de ce bâtiment pendant un temps considérable avant le début des exécutions”, a déclaré l’OSBI dans un communiqué de presse mardi. “Sur la base de l’enquête jusqu’à présent, cela ne semble pas être un incident aléatoire.”

Le capitaine de l’OSBI, Stan Florence, a déclaré la veille que les autorités pensaient que le suspect connaissait les victimes, qui ont été retrouvées mortes dimanche soir.

“Ils se connaissent tous”, a déclaré Florence. “Je ne sais pas s’ils sont liés ou s’ils sont des collègues, mais nous pensons que ces personnes se connaissaient certainement toutes.”

Les autorités n’ont pas identifié les victimes ni expliqué comment elles sont mortes. L’affaire fait l’objet d’une enquête en tant que quadruple homicide.

Le bureau du shérif du comté de Kingfisher a d’abord répondu à une situation d’otage signalée à la ferme et a demandé l’aide des autorités de l’État, a déclaré Florence.

La police a fouillé la propriété dimanche soir et lundi, à l’aide de drones et d’hélicoptères et sur le terrain, mais n’a pas trouvé le suspect, a déclaré Florence.

“Il y a beaucoup à démêler avec cette affaire”, a-t-il déclaré. “Il nous faudra un peu de temps pour le traiter.”

Porsha Riley, porte-parole de l’Oklahoma Medical Marijuana Authority, a déclaré qu’il existe une licence active pour une entreprise de culture de marijuana médicale sur le site.

Les électeurs de l’Oklahoma ont légalisé la marijuana médicale en 2018, et l’industrie a rapidement explosé grâce à une loi à durée indéterminée qui a mis en place moins de restrictions que dans d’autres États.

En mars, les électeurs décideront de légaliser ou non l’usage récréatif de la drogue.

The Associated Press