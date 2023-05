Police: 3 tués dans une fusillade impliquant des gangs de motards hors-la-loi lors d’un rassemblement de motos au Nouveau-Mexique – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

RED RIVER, NM (AP) – Trois hommes tués lors d’une fusillade le week-end lors d’un rassemblement de motos au Nouveau-Mexique étaient membres de gangs de motards hors-la-loi rivaux, et la violence découlait d’une précédente altercation entre eux à Albuquerque, ont annoncé dimanche les autorités.

La police de l’État du Nouveau-Mexique a déclaré que trois autres motards faisaient face à des accusations et que deux d’entre eux figuraient parmi les cinq blessés lors de la fusillade de samedi impliquant les Bandidos et les Waterdogs dans la station balnéaire de Red River.

Les personnes tuées ont été identifiées comme étant Anthony Silva, 26 ans, de Los Lunas, Damian Breaux, 46 ans, de Socorro et Randy Sanchez, 46 ans, d’Albuquerque. Deux ont été déclarés morts sur les lieux et le troisième dans un hôpital, a déclaré le chef de la police de l’État du Nouveau-Mexique, Tim Johnson, en les identifiant.

Johnson a déclaré que Jacob Castillo, 30 ans, de Rio Rancho, sera accusé d’un chef ouvert de meurtre à sa sortie de l’hôpital, tandis que Matthew Charles Jackson, 39 ans, d’Austin, au Texas, fait face à une accusation de port illégal d’un arme à feu à l’intérieur d’un débit de boissons alcoolisées.

La police d’État a déclaré que Christopher Garcia, 41 ans, également du Texas, a été arrêté parce qu’il était soupçonné de possession de cocaïne après avoir été soigné dans un hôpital.

Trois autres hommes appartenant à des gangs de motards ont été blessés dans la fusillade, mais leurs noms n’ont pas encore été dévoilés, ont indiqué les autorités.

« C’est très tragique », a déclaré la mairesse de Red River, Linda Calhoun. « »C’est la première fois que nous avons quelque chose comme ça. »

Le calendrier de la ville vantait le 41e rallye de motos commémoratif de la rivière Rouge, en disant « Préparez-vous pour le grondement alors que 28 000 motards de tous horizons bordent la rue Main pour une fête folle. »

La majeure partie de Main Street a été fermée au public dimanche dans le cadre de l’enquête de la police d’État et les forces de l’ordre ont demandé que les entreprises de la région restent fermées.

« Les tireurs ont tous été appréhendés », a déclaré Calhoun. « Il n’y a aucune menace pour la communauté. »

Les blessés ont été transportés vers des hôpitaux à Denver, Albuquerque et à proximité de Taos.

« Notre application de la loi était incroyable. Le premier officier de la police d’État était là dans les 30 secondes », a déclaré Calhoun.

Le chef de la police d’Albuquerque, Harold Medina, était à Red River samedi après-midi, en train de dîner et de publier en ligne des photos de lui-même et de sa femme souriante.

Une autre de ses photos publiées montrait des motos bordant la rue principale de la ville alors que les motards et d’autres personnes socialisaient.

Trente minutes après avoir publié les deux photos, Medina a déclaré que la fusillade avait eu lieu.

« Quel sentiment d’impuissance de ne pas avoir de badge, d’arme à feu ou de radio alors que des agents de la police d’État et d’autres entrent dans le restaurant et que tout se ferme lentement et que vous ne savez même pas si vous pouvez accéder à votre voiture ou si elle est sur les lieux », Medina écrit sur Twitter. « Cette vague de violence armée a un impact sur tout le Nouveau-Mexique, grand ou petit. »

