Police: 3 personnes abattues devant un match de football du lycée de l’Ohio

TOLEDO, Ohio (AP) – La police de l’Ohio a déclaré que trois personnes avaient été blessées lors d’une fusillade à l’extérieur d’un match de football au lycée vendredi soir.

Un lycéen et deux adultes ont été blessés et transportés vers des hôpitaux de la région après avoir été abattus devant le stade du lycée Whitmer à West Toledo vers 21h30, a rapporté WTOL-TV.

La police a déclaré que les victimes, qui n’avaient pas été nommées, devaient se rétablir, a rapporté l’OMCL

La police a déclaré que deux personnes étaient en garde à vue à la suite de la fusillade lors du match entre Whitmer et Central Catholic High School, a rapporté l’OMCL.

Les noms des suspects en garde à vue n’étaient pas disponibles dans l’immédiat.

La porte-parole des écoles locales de Washington, Katie Peters, a déclaré dans un communiqué que les trois victimes étaient les seules personnes blessées lors de la fusillade, a rapporté la station.

“Aucun invité n’a été blessé lors de l’évacuation et nous ne pourrions être plus fiers de nos étudiants, de notre personnel, des fans de Whitmer et de nos invités de Central Catholic”, a déclaré Peters.

Les mesures de sécurité et de dépistage du district scolaire ont été utilisées lors de l’événement, a déclaré Peters.

