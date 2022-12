Police : 3 morts dans l’incendie d’une maison dans le sud-est du Wisconsin

MADISON, Wisconsin (AP) – Trois personnes sont mortes dans l’incendie d’une maison dans la ville de Watertown, dans le sud-est du Wisconsin, tôt vendredi matin, a annoncé le service d’incendie.

Lorsque la police et les pompiers ont répondu à un incendie peu après 12 h 30 vendredi, on leur a dit que les résidents étaient toujours piégés à l’intérieur de la maison, selon un communiqué de presse du service d’incendie de Watertown. Les pompiers ont tenté d’entrer dans le bâtiment mais ont été repoussés par la fumée et les flammes engloutissant la maison.

La police a confirmé que trois personnes avaient été tuées dans l’incendie, mais n’a pas fourni les noms ou l’âge des personnes décédées ni la cause de l’incendie.

Le chef des pompiers de Watertown, Travis Teesch, a déclaré que du personnel était toujours sur les lieux vendredi matin et que l’incident faisait l’objet d’une enquête par le prévôt des incendies de l’État. Plusieurs agences d’urgence des comtés et des villes voisines sont intervenues pour aider à l’incendie.

Watertown est une ville de près de 23 000 habitants située à environ 64 kilomètres à l’ouest de Milwaukee.

