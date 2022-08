Police : 21 morts dans l’attentat à la bombe contre la mosquée de la capitale afghane

KABOUL, Afghanistan (AP) – Un attentat à la bombe dans une mosquée de la capitale afghane, Kaboul, pendant la prière du soir, a tué au moins 21 personnes, dont un éminent religieux, et en a blessé au moins 33, ont déclaré jeudi des témoins oculaires et la police.

Il n’y a pas eu de revendication immédiate de responsabilité pour l’attaque de mercredi soir, la dernière à frapper le pays depuis l’année où les talibans ont pris le pouvoir. Plusieurs enfants auraient été parmi les blessés.

La filiale locale du groupe État islamique a intensifié les attaques visant les talibans et les civils depuis la prise de pouvoir des anciens insurgés en août dernier, alors que les troupes américaines et de l’OTAN en étaient aux dernières étapes de leur retrait du pays. La semaine dernière, l’EI a revendiqué le meurtre d’un important religieux taliban dans son centre religieux de Kaboul.

Khalid Zadran, le porte-parole du chef de la police de Kaboul, a donné les chiffres à l’Associated Press pour l’attentat à la bombe contre la mosquée sunnite.

Selon le témoin oculaire, un habitant du quartier Kher Khanna de la ville où la mosquée Siddiquiya était visée, l’explosion a été réalisée par un kamikaze. L’ecclésiastique tué était le mollah Amir Mohammad Kabuli, a déclaré le témoin oculaire, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat car il n’était pas autorisé à parler aux médias.

Le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a également condamné l’explosion et a promis que “les auteurs de tels crimes seront bientôt traduits en justice et punis”.

On craignait que le nombre de victimes n’augmente encore. Jeudi matin, un témoin de l’explosion qui a donné son nom sous le nom de Qyaamuddin a déclaré à l’AP qu’il pensait que jusqu’à 25 personnes auraient été tuées dans l’explosion.

“C’était l’heure de la prière du soir, et j’assistais à la prière avec d’autres, lorsque l’explosion s’est produite”, a déclaré Qyaamuddin. Certains Afghans portent un seul nom.

Les journalistes de l’AP ont pu voir la mosquée sunnite au toit bleu depuis une colline voisine. Les talibans ont garé des camions de police et d’autres véhicules à la mosquée, tandis que plusieurs hommes ont emporté un cercueil pour une victime de l’attaque.

Une invasion dirigée par les États-Unis a renversé le précédent gouvernement taliban, qui avait hébergé le chef d’Al-Qaïda Oussama ben Laden en Afghanistan, à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis.

Depuis qu’ils ont repris le pouvoir, les anciens insurgés ont dû faire face à une crise économique paralysante alors que la communauté internationale, qui ne reconnaît pas le gouvernement taliban, a gelé le financement du pays.

Par ailleurs, les talibans ont confirmé mercredi qu’ils avaient capturé et tué Mehdi Mujahid dans la province occidentale d’Hérat alors qu’il tentait de traverser la frontière avec l’Iran.

Mujahid était un ancien commandant taliban du district de Balkhab, dans la province septentrionale de Sar-e-Pul, et le seul membre de la communauté minoritaire chiite Hazara parmi les rangs talibans.

Mujahid s’était retourné contre les talibans au cours de l’année écoulée, après s’être opposé aux décisions prises par les dirigeants talibans à Kaboul.

___

Faiez a rapporté d’Islamabad.

Rahim Faiez et Ebrahim Noroozi, The Associated Press