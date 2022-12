Police : 2 pompiers meurent dans l’incendie d’une maison, un corps retrouvé à l’extérieur

WEST PENN TOWNSHIP, Pennsylvanie (AP) – La police de l’État de Pennsylvanie a déclaré que deux pompiers sont morts en répondant à un incendie de maison où un corps a été retrouvé, tandis que deux personnes qui vivaient dans la maison sont sorties en toute sécurité.

Les pompiers tués ont été identifiés comme des membres de la New Tripoli Fire Company, le chef adjoint des pompiers Zachary Paris, 36 ans, et Marvin Gruber, 59 ans, a déclaré le soldat David Beohm.

Le corps d’une autre personne a été découvert à l’extérieur de la maison sur la propriété, qui se trouve sur un grand terrain dans le canton de West Penn près de Tamaqua dans le comté de Schuylkill.

“Nous avons un corps dans le dos, et tout cela fait toujours partie de toute cette enquête”, a déclaré Boem.

Le chef de la police du canton de West Penn, James Bonner, a déclaré que deux personnes – “un oncle et un neveu” – vivaient dans la maison unifamiliale de trois étages et ont pu échapper à l’incendie. Il a ajouté que deux autres pompiers avaient été soignés pour des blessures.

Ils ont déclaré que plus de 100 pompiers et officiers ont répondu peu avant 16 heures. Bonner l’a qualifié de scène de crime active, la police de l’État de Pennsylvanie et le bureau fédéral de l’alcool, du tabac et des armes à feu aidant à l’enquête.

The Associated Press