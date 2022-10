Police: 2 morts, 6 blessés dans des coups de couteau le long du Strip de Las Vegas

LAS VEGAS (AP) – Un attaquant avec un grand couteau de cuisine a tué deux personnes et en a blessé six autres lors de coups de couteau le long du Strip de Las Vegas avant d’être arrêté jeudi, a annoncé la police.

Trois personnes ont été hospitalisées dans un état critique et trois autres étaient dans un état stable, selon la police de Las Vegas, qui a déclaré avoir commencé à recevoir des appels au 911 concernant les coups de couteau vers 11 h 40 en face du casino et de l’hôtel Wynn.

Yoni Barrios, 32 ans, a été incarcéré au centre de détention du comté de Clark pour deux chefs de meurtre et six chefs de tentative de meurtre, a déclaré le département de la police métropolitaine de Las Vegas dans un communiqué.

On ne savait pas immédiatement si Barrios avait un avocat qui pourrait commenter en son nom.

Barrios, qui n’est pas un résident de Las Vegas, a été arrêté par des gardes de sécurité de Sands et des agents de la police métropolitaine alors qu’il courait sur un trottoir du Strip, a annoncé la police.

“Il s’agissait d’un incident isolé”, a déclaré le chef adjoint de la police métropolitaine James LaRochelle dans un communiqué. “Toutes les preuves indiquent que Barrios a agi seul et il n’y a pas de suspects en suspens pour le moment.”

La police a déclaré qu’elle continuait d’enquêter sur le mobile, mais ne pense pas qu’il y ait eu d’altercation avant les attaques.

Le bureau du coroner du comté de Clark a identifié les victimes qui ont été tuées comme étant Brent Allan Hallett, 47 ans, et Maris Mareen Digiovanni, 30 ans, tous deux résidents de Las Vegas.

Les noms des blessés de l’attaque n’ont pas été immédiatement publiés.

Le coup de couteau initial a été non provoqué et sur le trottoir est du boulevard Las Vegas. Le suspect s’est ensuite dirigé vers le sud et a poignardé d’autres personnes, a déclaré LaRochelle.

L’homme s’est enfui et a été suivi par des appelants du 911 avant d’être placé en garde à vue, ont indiqué les autorités. La police a récupéré le “grand couteau à longue lame” qui aurait été utilisé, a déclaré LaRochelle, qualifiant l’affaire d'”enquête pour meurtre difficile à comprendre”.

Dewaun Turner, 47 ans, porteur au District at Resorts World, a déclaré au Las Vegas Review-Journal qu’il rentrait chez lui à pied lorsqu’il a vu deux personnes habillées en showgirls en robes rouges et talons fuyant un homme avec un couteau. Il en a vu un glisser près d’un escalator vers un pont piétonnier devant le Wynn Las Vegas. L’homme l’a poignardée, a sauté et a poignardé l’autre, puis a couru vers le sud en direction du Palazzo, a déclaré Turner. L’homme au couteau n’a rien dit, a-t-il dit.

Turner a déclaré avoir ensuite vu l’homme poignarder un homme qui marchait avec une femme, puis poignarder deux autres femmes, a déclaré Turner.

L’une des deux habillées en showgirls saignait abondamment et ne faisait pas de bruit alors que l’autre exerçait une pression sur les blessures de son compagnon, a-t-il déclaré.

“Dix ou 15 pas d’avance et j’aurais été l’une des personnes poignardées”, a déclaré Turner.

Il n’y avait pas d’autres suspects dans l’affaire et “le Strip est sécurisé”, a déclaré le shérif du comté de Clark, Joe Lombardo.

“Les habitants et les touristes sont les victimes de ce crime”, a déclaré Lombardo.

Des témoins ont déclaré aux chaînes de télévision de Las Vegas que certaines des victimes semblaient être des showgirls ou des artistes de rue qui prenaient des photos avec des touristes sur le Strip.

Le suspect a dit à une femme qu’il était un chef qui voulait prendre une photo avec certaines des showgirls avec son couteau, mais il a commencé à poignarder les gens lorsque le groupe a décliné l’offre de l’homme, a déclaré la femme à KTNV.

Jason Adams a déclaré à KLAS qu’il avait été témoin de l’attaque d’une showgirl.

“Ce type est venu, a couru et a commencé à poignarder cette dame devant moi et elle a couru autour des escalators et elle a essayé de se lever sous le pont et sa petite amie essayait de l’aider”, a déclaré Adams, ajoutant que l’attaque avait eu lieu. très rapidement.

Pierre Fandrich, un touriste du Canada, a déclaré à KTNV qu’il n’avait pas vu le suspect poignarder alors qu’il marchait le long du Strip. Mais il a dit qu’il pensait avoir entendu “trois ou quatre showgirls rire”, et il s’est avéré que c’était des cris.

Fandrich a déclaré avoir vu “beaucoup de sang” alors qu’une femme traversait un pont en courant, une était au sol et une autre avait été poignardée dans le dos alors qu’elle tentait d’aider la femme tombée.

Fandrich a également déclaré à KTNV qu’il pensait qu’une des victimes était tombée du pont parce qu’il y avait tellement de sang sur le sol.

Le gouverneur démocrate Steve Sisolak a publié un message sur les réseaux sociaux disant : « Nos cœurs sont avec tous ceux qui sont touchés par cette tragédie.

“Au niveau de l’État, nous continuerons à travailler avec des partenaires des forces de l’ordre pour mettre à disposition des ressources sur le terrain et garantir que le Strip de Las Vegas reste un endroit sûr et accueillant pour tous”, a déclaré Sisolak.

The Associated Press