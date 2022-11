Police : 2 jeunes enfants poignardés à mort dans un appartement du Bronx

NEW YORK (AP) – Deux jeunes enfants sont morts de coups de couteau après que leur mère a été placée en garde à vue pour observation samedi soir à New York, a annoncé la police.

Un garçon de 3 ans et un garçon de 11 mois ont été retrouvés dans un appartement du Bronx avec de multiples coups de couteau au cou et au torse et n’ont pas survécu après avoir été transportés à l’hôpital, a indiqué la police.

La mère des enfants, âgée de 24 ans, avait été arrêtée et transportée à l’hôpital moins d’une heure plus tôt après avoir agi de manière erratique à une adresse sur Echo Place à Mount Hope.

La mère n’a pas été arrêtée et le père des enfants n’a pas été placé en garde à vue, a déclaré le chef adjoint Louis De Ceglie de Patrol Borough Bronx lors d’un point de presse samedi soir.

Les agents ont répondu à un rapport faisant état d’une “femme agissant de manière erratique, mais non violente, sans armes” vers 19h20, a déclaré De Ceglie.

La police a appris qu’une femme essayait de brûler des objets dans la cuisine et l’a trouvée dans l’appartement du troisième étage “agissant de manière irrationnelle”, a déclaré De Ceglie.

Elle a été placée en garde à vue sans incident jusqu’à l’arrivée d’une ambulance, qui l’a transportée à l’hôpital Saint-Barnabé pour une évaluation vers 19 h 50. Avant de partir pour l’hôpital, un ami de la famille a dit aux agents que les enfants étaient avec leur père. , a déclaré De Ceglie.

Un appel au 911 à 19 h 55 pour le même endroit a signalé que deux enfants ne respiraient pas. Il a déclaré que les policiers étaient retournés à l’appartement et avaient trouvé les garçons avec de multiples blessures.

De Ceglie a déclaré que des officiers et un membre de la famille avaient tenté de réanimer les enfants en attendant une ambulance, qui les avait emmenés au NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center où ils étaient décédés.

“Malgré tous les efforts des agents, les deux enfants ont succombé à leurs blessures”, a déclaré De Ceglie.

La police avait une «personne d’intérêt» en garde à vue et poursuivait l’enquête, a-t-il déclaré.

The Associated Press