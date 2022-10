Police : 2 hommes soupçonnés d’avoir tiré en Floride arrêtés au Texas

TAMPA, Floride (AP) – Deux suspects dans une fusillade devant un bar de Floride qui a fait un mort et six blessés au début du mois ont été arrêtés lundi au Texas, ont annoncé des responsables.

Le groupe de travail sur les fugitifs du bureau du maréchal américain a arrêté les deux hommes, Josue Clavel, 22 ans, et Damaso Bravo, 32 ans, à Brownsville, au Texas, selon un communiqué de presse de la police de Tampa.

Les hommes se cachaient dans un hôtel avec leurs copines, ont indiqué des responsables, ajoutant que le groupe disposait de 20 000 dollars en espèces.

“Je ne saurais trop insister sur la façon dont les membres du département de police de Tampa ont travaillé sans relâche 24 heures sur 24 pour trouver les responsables et rendre justice à ces victimes”, a déclaré la chef Mary O’Connor.

Aux petites heures du matin du 9 octobre, Clavel et Bravo se sont battus avec plusieurs personnes au LIT Cigar and Martini Lounge au centre-ville de Tampa, a annoncé la police. Le combat s’est déplacé à l’extérieur et Clavel et Bravo ont tiré plusieurs coups de feu, frappant sept personnes et en tuant une, un homme de 30 ans en visite de Californie pour un mariage, ont déclaré des responsables.

Les détectives de la police de Tampa ont également identifié Clavel et Bravo comme membres du gang des Latin Kings. Les responsables de la Floride ont déclaré qu’ils travaillaient avec les autorités du Texas pour faire extrader les hommes vers Tampa.

The Associated Press