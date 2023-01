Police : 2 étudiants morts et un adulte blessé dans une fusillade à Des Moines

DES MOINES, Iowa (AP) – Deux étudiants ont été tués lundi et un employé adulte a été blessé dans ce que la police a qualifié de tir ciblé dans une école de Des Moines qui se consacre à aider les jeunes à risque, et trois suspects ont été arrêtés par la suite.

Le tournage a eu lieu dans le cadre d’un programme éducatif appelé Starts Right Here, affilié au district scolaire de Des Moines.

La police a déclaré que des équipes d’urgence avaient été appelées à l’école, qui se trouve dans un parc d’activités, juste avant 13 heures. Les agents sont arrivés pour trouver deux étudiants grièvement blessés et ils ont immédiatement commencé la RCR. Les deux étudiants sont décédés à l’hôpital. L’employé adulte de l’école qui a été blessé est dans un état grave et a été opéré lundi après-midi.

Environ 20 minutes après la fusillade, la police a déclaré que les policiers avaient arrêté une voiture correspondant aux descriptions des témoins à environ trois kilomètres et avaient arrêté trois suspects. La police a déclaré que l’un des suspects s’était enfui de la voiture, mais les agents utilisant un K-9 ont pu retrouver cette personne.

“L’incident était définitivement ciblé. Ce n’était pas aléatoire. Il n’y avait rien d’aléatoire là-dedans », a déclaré le Sgt. dit Paul Parizek.

Le programme Starts Right Here, qui aide les jeunes à risque de la 9e à la 12e année, a été fondé en 2021 par Will Holmes, un rappeur dont le nom de scène est Will Keeps. Il n’a pas immédiatement répondu à un message sollicitant des commentaires lundi.

“L’école est conçue pour prendre le relais et aider les enfants qui en ont le plus besoin”, a déclaré Parizek.

Le Greater Des Moines Partnership, l’organisation de développement économique et communautaire de la région, déclare sur son site Web que Keeps est venu à Des Moines il y a environ 20 ans de Chicago, où il “a vécu dans un monde de gangs et de violence” avant de trouver la guérison grâce à la musique. .

Le partenariat a déclaré que le mouvement Starts Right Here “cherche à encourager et à éduquer les jeunes vivant dans des circonstances défavorisées et oppressives en utilisant les arts, le divertissement, la musique, le hip hop et d’autres programmes. Il enseigne également la littératie financière et aide les étudiants à se préparer aux entretiens d’embauche et à améliorer leurs compétences en communication. Le but ultime est de briser les barrières de la peur, de l’intimidation et d’autres facteurs préjudiciables conduisant à un sentiment d’être privé de ses droits, oublié et rejeté.

Le site Web de l’école indique que 70% des étudiants qu’elle dessert sont issus de minorités et qu’elle a eu 28 diplômés depuis sa création. Le district scolaire a déclaré que le programme dessert 40 à 50 élèves à tout moment. Le district a déclaré qu’aucun employé du district n’était sur place au moment de la fusillade.

Le surintendant par intérim Matt Smith a déclaré dans un communiqué: «Nous sommes attristés d’apprendre un autre acte de violence armée, en particulier un qui affecte une organisation qui travaille en étroite collaboration avec certains de nos étudiants. Nous attendons toujours d’en savoir plus, mais nos pensées vont à toutes les victimes de cet incident ainsi qu’à leurs familles et amis.

La gouverneure Kim Reynolds, qui siège au conseil consultatif de Starts Right Here, a déclaré qu’elle était “choquée et attristée d’apprendre la fusillade”. Le chef de la police de Des Moines, Dana Wingert, fait partie du tableau Starts Right Here.

“J’ai vu de mes propres yeux à quel point Will Keeps et son équipe travaillent dur pour aider les enfants à risque grâce à ce programme d’éducation alternative”, a déclaré Reynolds dans un communiqué. «Mon cœur se brise pour eux, ces enfants et leurs familles. Kevin et moi prions pour leur rétablissement en toute sécurité.

Nicole Krantz a déclaré que son bureau près de l’école avait été mis sous clé immédiatement après la fusillade et qu’elle avait vu quelqu’un fuir le bâtiment avec la police à sa poursuite à pied et dans des voitures de patrouille.

“Nous venons de voir beaucoup de voitures de police affluer de partout”, a déclaré Krantz au Des Moines Register. « C’est terrifiant. Nous sommes tous inquiets. Nous sommes allés en confinement, évidemment. On nous a tous dit de rester à l’écart des fenêtres parce que nous n’étions pas sûrs qu’ils aient attrapé le gars.

La fusillade était la sixième dans une école aux États-Unis cette année au cours de laquelle quelqu’un a été blessé ou tué, mais la première avec des morts, selon Education Week, qui suit les fusillades dans les écoles. Le site Web indique qu’il y a eu 51 fusillades dans des écoles l’année dernière, faisant des blessés ou des morts, et il y en a eu 150 depuis 2018. Lors de la pire fusillade dans une école l’année dernière, 21 personnes ont été tuées dans une école primaire à Uvalde, au Texas.

Lors d’une autre fusillade à l’extérieur d’un lycée de Des Moines en mars dernier, un étudiant a été tué et deux autres adolescents ont été grièvement blessés. Dix personnes – qui avaient toutes entre 14 et 18 ans au moment de la fusillade – ont été inculpées par la suite. Cinq d’entre eux ont plaidé coupable à diverses accusations liées à la fusillade.

Funk a rapporté d’Omaha, Nebraska. Les rédacteurs de l’Associated Press, Jim Salter à O’Fallon, Missouri, et Heather Hollingsworth à Mission, Kansas, ont contribué à ce rapport.

Scott Mcfetridge et Josh Funk, Associated Press