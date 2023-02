Police : 2 commandants talibans pakistanais tués dans le nord-ouest

L’officier de police régional Muhammad Ali Gandapur a déclaré que les combattants du TTP tués étaient recherchés en lien avec le meurtre de cinq policiers et étaient également impliqués dans des attaques contre des points de contrôle de sécurité.

La police a arrêté quatre combattants et récupéré de la poudre à canon, des grenades à main, des détonateurs électroniques et des fusils Kalachnikov lors de la même opération de renseignement dans le village de Hund, dans le district de Swabi.

L’opération est intervenue quelques jours après qu’un kamikaze a attaqué une mosquée dans un complexe de la police et du gouvernement dans la ville de Peshawar, la capitale provinciale, tuant 101 personnes et en blessant au moins 225. L’attaque a été l’une des plus meurtrières depuis des années dans la région instable.