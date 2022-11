Police: 1 tué, 3 balles pénétrant par effraction dans une maison en Géorgie

COMTÉ DE DEKALB, Géorgie (AP) – Un jeune de 18 ans a été tué et trois autres ont été blessés vendredi dans une fusillade après avoir tenté de s’introduire par effraction dans une maison du comté de DeKalb, a annoncé la police.

Les agents sont arrivés vers 17 heures et ont trouvé trois personnes – 23 ans, 18 ans et 15 ans – qui avaient été abattues, rapporte The Atlanta Journal-Constitution. Tous les trois ont été transportés à l’hôpital. Un suspect de 30 ans est arrivé à l’hôpital plus tard. L’un des suspects blessés, Taneaious McCune, est décédé.

Selon la police, au moins quatre personnes se trouvaient à l’intérieur de la maison au moment de l’effraction. L’un des suspects et un homme ont échangé des coups de feu. Les responsables affirment que la fusillade semble justifiée et qu’aucune accusation n’est prévue.

“Notre enquête initiale indique qu’il s’agissait d’un incident ciblé et non d’un acte aléatoire”, a déclaré la police à l’Atlanta Journal-Constitution. “Les quatre sujets… ont tenté une invasion de domicile.”

Les trois suspects blessés sont en garde à vue.

The Associated Press