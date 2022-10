Police : 1 mort, 6 blessés dans une fusillade dans un bar du centre-ville de Tampa

TAMPA, Floride (AP) – Une fusillade dimanche matin à l’extérieur d’un bar du centre-ville de Tampa, en Floride, a fait un mort et six blessés, a annoncé la police.

Le département de police de Tampa a déclaré dans un communiqué de presse que la fusillade s’était produite vers 3 heures du matin dimanche devant le salon LIT Cigar & Martini. Deux groupes qui s’étaient disputés à l’intérieur du club ont poursuivi leur affrontement à l’extérieur lorsqu’une personne a commencé à tirer.

Un homme a été tué et six personnes ont été transportées à l’hôpital avec des blessures ne mettant pas leur vie en danger, a indiqué la police. Aucune arrestation n’avait été effectuée dimanche après-midi et la police n’a pas dévoilé l’identité des personnes impliquées.

“C’est une violence insensée. Il n’y a aucune raison pour que quelqu’un perde la vie lors d’une bagarre dans un bar », a déclaré la chef de la police de Tampa, Mary O’Connor. “Nous travaillons avec diligence pour suivre les pistes et trouver les responsables.”

The Associated Press