Polestar s’attaque au ralentissement de la demande de véhicules électriques avec de nouvelles technologies et des véhicules de nouvelle génération

Polestar a présenté cette semaine sa vision de l’avenir : de nouvelles technologies et des véhicules de nouvelle génération qui, selon la société suédoise de véhicules électriques détenue par le chinois Geely Holdings, stimuleront les ventes et déclencheront une ère de croissance.

L’événement inaugural du Polestar Day à Los Angeles – conçu pour convaincre les investisseurs et les journalistes de son potentiel pour un avenir rentable – contrastait fortement avec son présent. Juste un jour auparavant, l’entreprise avait révisé ses perspectives, réduit ses objectifs de livraison pour 2023, annoncé un nouvel investissement de Volvo et Geely et déclaré au marché qu’elle aurait encore besoin de 1,3 milliard de dollars supplémentaires en financement externe en dette et en capitaux propres jusqu’à ce que les flux de trésorerie soient rompus. même en 2025.

En parcourant cette frontière entre la réalité financière de l’entreprise et ses aspirations en matière de produits, l’accent est encore davantage mis sur l’événement lui-même.

“Le Polestar Day a bien sûr une grande signification pour nous de représenter et de mettre en valeur ce mélange d’innovations qui se réunit ici”, a déclaré Thomas Ingenlath, PDG de Polestar, à TechCrunch dans une interview lors de l’événement.

Et c’était un mélange : l’entreprise a présenté toute sa future gamme, comprenant les Polestar 3, 4, 5, Polestar Precept, le Polestar Electric Roadster Concept et la Polestar Synergy. Il a également fait une poignée d’annonces qui ont rassemblé au moins nominalement sa vision de l’avenir et ont proposé aux investisseurs et aux journalistes de monter dans les prochaines Polestar 3 et Polestar 4.

L’accent mis sur les modèles à venir, la recharge extrêmement rapide, l’intégration de capteurs de conduite automatisée, la future technologie véhicule-réseau et les annonces concernant la fabrication suggèrent que Polestar adopte une approche de croissance globale, même si elle fait face à des vents contraires.

Les vents contraires sont considérables. L’adoption des véhicules électriques a ralenti, en particulier sur le marché du luxe. L’industrie des véhicules électriques a été encore plus paralysée par des taux d’intérêt élevés, des pressions tarifaires pour amener la production aux États-Unis, l’incertitude économique en Chine et deux guerres dans le monde.

Polestar, un petit constructeur automobile de véhicules électriques de luxe et de performance, est dans une position plus serrée, même avec des investisseurs à grande échelle comme Volvo et Geely. L’entreprise ne propose qu’un seul modèle, la Polestar 2, sur le marché américain.

Avec une récente révision à la baisse des ventes mondiales pour 2023, tous les regards sont tournés vers les Polestar 3 et Polestar 4.

Miser sur Polestar 3 et Polestar 4

“Quand nous parlons de ce qui arrivera à cette entreprise au cours des 18 prochains mois”, a déclaré Ingenlath, “Ces produits arrivent sur le marché et en même temps, nous nous sommes assis et nous sommes assurés que nous le serons, en 2025. , une entreprise rentable qui atteint le seuil de rentabilité.

La Polestar 3 devrait commencer ses livraisons aux États-Unis début 2024 et la Polestar 4 entrera bientôt en production, avec des livraisons en 2025.

Ingenlath affirme que l’entreprise compte sur les Polestar 3 et Polestar 4 pour l’aider à atteindre ses objectifs d’équilibre d’ici 2025.

« Les Polestar 3 et 4 sont des éléments clés ; ils sont au cœur de l’activité », a-t-il déclaré, soulignant l’accent mis par l’entreprise sur le prix plutôt que sur le volume.

Premiers trajets : Polestar 3 et Polestar 4

La société a offert aux participants la possibilité de rouler dans des versions de pré-développement de leurs prochaines Polestar 3 et Polestar 4 lors de courts trajets de 10 minutes autour de l’aéroport de Santa Monica dans un trafic stop-and-go.

La Polestar 3 est le plus « luxueux » et le plus grand des deux véhicules, avec une ligne de toit de type SUV, un grand espace à l’arrière et un cockpit entièrement numérique. C’est également le premier véhicule que l’entreprise construit sur une toute nouvelle plate-forme. Depuis la banquette arrière, la Polestar 3 est silencieuse, caverneuse et confortable avec beaucoup d’espace pour les jambes et la tête. Il est livré avec une suspension pneumatique qui offre suffisamment de sensations sur la route pour se sentir connecté, sans la lourdeur, ce qui le rend agile et plus léger sur ses pieds.

Il y a un seul écran d’infodivertissement vertical au centre du tableau de bord et un écran d’informations pour le conducteur fixé à la colonne du volant. Pendant que vous contrôlez la plupart des fonctionnalités du véhicule (comme le mode à une pédale et les différents modes de conduite), via l’écran principal d’infodivertissement, les commandes des phares et des essuie-glaces sont facilement accessibles sur le levier.

Le Polestar 4 est le SUV-coupé de la gamme avec une ligne de toit plongeante – croyez-le ou non, pas de lunette arrière. Cette omission non traditionnelle a permis aux concepteurs de donner aux passagers arrière plus d’espace pour la tête et les jambes, selon l’entreprise. La Polestar 4 a un empattement légèrement plus court que la 3, mais du point de vue du passager arrière, elle ne semble pas claustrophobe, même sans la lunette arrière.

Dans la Polestar 4, le rétroviseur numérique du conducteur. Le toit ouvrant s’étend juste derrière la couronne de la tête des passagers arrière pour ne pas ressembler à un cercueil, même s’il n’y a pas de vitre derrière les sièges. L’éclairage d’ambiance à l’intérieur rend presque imperceptible l’absence de lunette arrière.

La Polestar 4 dispose également d’un grand écran central d’infodivertissement, mais il est orienté horizontalement plutôt que verticalement et l’écran d’information du conducteur est monté sur le tableau de bord, au lieu de la colonne de direction. Il n’y a pas de HUD dans la Polestar 4 et contrairement à la 3, elle est livrée avec une suspension à ressorts en acier. Cette configuration rend la sensation plus dure sur les routes défoncées et traduit des ondulations et des mouvements intenses pour les passagers assis sur les sièges arrière.

La technologie et l’expérience de conduite n’étaient pas la partie surprenante. Au lieu de cela, c’était à quel point les clients qui ont rejoint TechCrunch dans les voitures étaient enthousiasmés par les futurs véhicules. Un client de l’Indiana nous a dit qu’il avait une Polestar 3 en commande et que pendant le trajet, il était tellement enthousiasmé par les fonctionnalités de l’écran d’infodivertissement qu’il ne pouvait pas s’en détacher.

Batteries du futur, V2G et conduite automatisée

Polestar a également profité de son événement inaugural pour mettre en avant des partenariats technologiques avec des sociétés comme Luminar, Mobileye et StoreDot, une entreprise de batteries dans laquelle Polestar a investi l’année dernière.

La plupart de ces partenariats technologiques, comme sa relation avec la société lidar Luminar, ne sont pas nouveaux ; les entreprises avaient annoncé un accord pour travailler ensemble en février de cette année et les projets d’intégration du lidar aux côtés de la technologie Mobileye Chauffeur ont été annoncés en août 2023.

Le but, semble-t-il, n’était pas de faire de nouvelles annonces, mais plutôt de montrer quelles capacités ces véhicules de nouvelle génération pourraient avoir.

Par exemple, la Polestar 4 sera équipée d’un lidar, qui prendra en charge un système avancé d’aide à la conduite qui permettra une conduite automatisée sans yeux sur les autoroutes. Ce système, cependant, n’est pas encore totalement opérationnel.

Lors de la présentation, le PDG de Mobileye, Amnon Shashua, qui n’était pas présent mais avait préenregistré ses déclarations, a montré une vidéo d’une Polestar 4 utilisant la technologie Mobileye pour naviguer dans un rond-point. Bien que le véhicule ait réussi à entrer dans la circulation, à fusionner et à sortir sans intervention du conducteur, l’exécution n’a pas été des plus fluides. La vidéo montrait le prototype de véhicule s’arrêtant et démarrant alors qu’il entrait dans le rond-point, un peu comme le ferait un conducteur incertain. Lors de ses remarques enregistrées, Shashua a déclaré que la vidéo avait été enregistrée la semaine dernière.

L’une des entreprises les plus intrigantes mises en avant lors de l’événement était peut-être MagasinDotune société de batteries basée en Israël qui fabrique des batteries en poche avec ce qu’elle appelle des capacités de charge extrêmement rapide ou XFC.

Polestar en premier investi dans StoreDot en mai 2022 et vise désormais à intégrer une technologie de batterie à anode en silicium dite « 0-100 en 5 minutes » dans les futurs véhicules électriques.

Le PDG et co-fondateur de StoreDot, Doron Myersdorf, était présent à l’événement de jeudi, démontrant un modèle à petite échelle de la technologie de batterie XFC, chargeant quelques cellules à 80 % en un peu moins de huit minutes.

StoreDot a développé les cellules de la batterie, tandis que Polestar, un « investisseur et collaborateur clé », a travaillé aux côtés de l’entreprise pour développer le châssis de la batterie et le système de refroidissement liquide qui maintient les cellules à charge rapide en dessous de 40 degrés Celsius, un point critique pour une charge efficace. . Myersdorf a déclaré que la technologie avait été testée sur 1 000 cycles de charge rapide et a déclaré qu’il n’y avait pas plus de dégradation de la batterie que lors d’une charge lente.

“La charge lente et la charge rapide sont les mêmes pour cette technologie”, a déclaré Myersdorf. “Vous pourriez donc bénéficier d’une garantie d’un demi-million de kilomètres” sur la batterie. Il a également noté que la batterie ne meurt pas seulement après 1 000 charges, mais ne se charge qu’à 80 %. Polestar et StoreDot déclarent qu’ils présenteront la batterie développée conjointement à grande échelle dans un prototype Polestar 5 courant 2024.

Polestar a également annoncé des projets de véhicule au réseau ou V2G en Suède et en Californie. L’entreprise a accepté de faire partie d’une coalition de distributeurs et de fournisseurs d’énergie, de fournisseurs de recharge à domicile et de chercheurs universitaires pour un projet pilote tirant parti de la technologie V2G et d’une flotte de Polestar 3 dans et autour de Gotenberg, en Suède. En Californie, Polestar a annoncé qu’elle participerait à une étude préliminaire visant à créer une feuille de route pour la technologie V2G dans l’État. Le projet en Suède durera deux ans, à partir de 2024, et la pré-étude en Californie débutera en décembre et durera un an.

Il est encore très tôt pour ce type de technologie, et il y a de nombreux obstacles à surmonter, depuis les luttes législatives jusqu’aux infrastructures. Pourtant, si la technologie V2G fonctionne comme l’espère Polestar, elle rendrait la nouvelle centrale électrique virtuelle ou VPP de Polestar utilisable. Polestar a déclaré que le système VPP basé sur le cloud permettrait aux propriétaires de Polestar3 de réinjecter de l’énergie dans le réseau lorsque leur véhicule est garé, que ce soit à la maison ou en public.

La voie à suivre

Alors que l’industrie des véhicules électriques continue de se contracter, les petits constructeurs automobiles comme Polestar devront agir rapidement pour rester à flot.

Ingenlath se dit optimiste quant à l’avenir de Polestar.

“Nous ne devrions pas être très choqués par le marché des véhicules électriques”, a déclaré Ingenlath en faisant référence au ralentissement de la demande de véhicules électriques. “Je veux dire, la chose cruciale est de savoir dans quelle mesure êtes-vous préparé en tant que…