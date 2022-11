Polémique sur l’urine dans une bouteille alors que le gardien de but est expulsé

Un joueur de football hors championnat a déclaré qu’il avait été « tombé malade » après avoir bu par erreur dans une bouteille de boisson prétendument remplie d’urine d’un supporter rival.

Tony Thompson, gardien de Warrington Town en Angleterre, était furieux après avoir été expulsé lors de la défaite 1-0 du club à domicile contre Guiseley samedi. Il s’est heurté à un supporter qui aurait rempli d’urine la gourde du gardien de but.

“Aujourd’hui, je suis tombé amoureux du jeu”, a écrit Thompson sur Twitter.

“On m’a traité de nombreux noms, mais que quelqu’un pisse dans ma bouteille, que je la boive et qu’on me dise que je n’avais pas le droit de réagir parce que je suis un joueur, c’est scandaleux. Cette personne m’a mis, moi et mon la santé de ma famille en danger et m’a rendu malade.”

Le match du FA Trophy a été arrêté vers l’heure de jeu alors que les joueurs affrontaient les fans derrière le but au Warrington’s Cantilever Park. Warrington joue dans la Northern Premier League Premier Division, le septième niveau du football en Angleterre.

Sur le renvoi de Thompson, Le manager de Warrington, Mark Beesley, a déclaré au Warrington Guardian: “Le staff de Guiseley s’est excusé — c’était dégoûtant et il n’y a pas de place dans la vie pour des choses comme ça. Je pense que l’arbitre a complètement perdu le contrôle après ça. Si quelqu’un urine dans ma bouteille et que je le bois, je vais jeter Le renvoyer pour avoir jeté la bouteille est une honte.

“L’arbitre doit voir le bon sens – je ne peux pas le comprendre. De notre point de vue, le bien-être de nos joueurs est primordial et ce à quoi Tony a été soumis était honteux. Celui qui l’a fait devrait baisser la tête de honte et ne jamais être à nouveau autorisé à participer à un match de football.”

Warrington a posté sur Twitter pendant le match: “Un fan extérieur a apparemment uriné dans sa bouteille d’eau, puis quand Thompson l’a fait gicler sur ledit” fan “après l’avoir découvert, il a été expulsé.”

Guiseley a publié un communiqué dimanche : “Nous condamnons sans réserve cette action honteuse.

“Nous déplorons les actions de la ou des personnes concernées et nous travaillerons aux côtés de Warrington Town et de la police pour les identifier.

“Si la ou les personnes impliquées peuvent être identifiées, elles recevront une interdiction à vie d’assister aux matches de Guiseley AFC.”