Polémique sur les campeurs dans le stationnement de Kelowna Walmart – Kelowna Capital News

Ce n’est un secret pour personne que le Walmart de Kelowna a souvent des gens qui s’installent pour la nuit dans le parking, alors qu’ils voyagent n’importe où.

Mais une femme de Kelowna s’est récemment rendue sur Facebook après avoir attrapé une dépanneuse qui aurait laissé tomber un camping-car délabré dans le coin arrière du parking Walmart.

La signalisation du parking indique que le stationnement est réservé aux clients pour une durée maximale de trois heures.

Capital News a pu confirmer auprès de la direction de Walmart qu’un camping-car a été abandonné dans le lot, mais la raison pour laquelle il a été abandonné n’est pas encore connue.

La première entreprise de remorquage identifiée comme étant prétendument impliquée dans les largages est Milton Towing.

Les Milton dit qu’ils ont déjà déposé des campeurs chez Walmart, mais uniquement avec la permission de l’entreprise.

«Nous emmènerons votre véhicule partout où vous voulez que votre véhicule aille, mais en ce qui concerne les parkings et les espaces publics, nous aimons généralement contacter le garde de sécurité de Walmart ou quelqu’un comme ça pour savoir si c’est bien de le laisser. Normalement, nous ne laisserions rien tomber nulle part à moins que le propriétaire du véhicule et le propriétaire du terrain ne le sachent.

Après une nouvelle conversation avec la femme de Kelowna qui a publié l’accusation sur Facebook, des photos ont montré que le véhicule de remorquage était celui de Brian’s Towing.

Un chauffeur de camion de Brian’s Towing parle à la direction de Walmart Kelowna dans le parking après qu’une femme a déclaré avoir vu le chauffeur déposer un camping-car délabré dans le parking le 18 octobre 2022 (soumis)

Un porte-parole de Brian’s a déclaré: «Il y a un consensus avec Walmart selon lequel les personnes avec des véhicules récréatifs peuvent garer leurs véhicules récréatifs dans le parking Walmart. Si vous voulez aller plus loin, vous devriez probablement téléphoner à quelqu’un qui appartient à Walmart et ils pourront aller plus loin là-bas.

Les camping-cars peuvent-ils stationner sur le parking de Walmart ?

Walmart Canada déclare sur son site Web : « Bien que nous n’offrions pas de service électrique ou d’hébergement généralement nécessaires aux clients de VR, Walmart apprécie les voyageurs de VR et les considère parmi ses meilleurs clients. Par conséquent, nous autorisons le stationnement des camping-cars sur les parkings de notre magasin dans la mesure de nos possibilités. L’autorisation de se garer est prolongée par les gérants de magasins individuels, en fonction de la disponibilité des places de stationnement et des lois locales. Veuillez contacter la direction de chaque magasin pour vous assurer de l’hébergement avant de garer votre camping-car. »

Il est clair qu’au moins un camping-car n’avait pas la permission d’être là.

Capital News a capturé l’un des campeurs avec des papiers à la porte de Walmart Corporate le 18 octobre.

Bien que les documents soient datés du 12 octobre 2022, il était indiqué que le véhicule devait être déplacé immédiatement ou qu’il serait remorqué aux frais du propriétaire.

Une lettre de Walmart Corporate affichée à la porte d’un camping-car garé dans le stationnement de Walmart Kelowna le 18 octobre 2022 (Brittany Webster – Capital News)

Capital News a contacté Walmart Corporate pour commentaires.

