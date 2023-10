Polémique sur le VAR de Liverpool : Dermot Gallagher est parti « abasourdi » par une « très grave erreur » sur le but de Luis Diaz | Actualités footballistiques

Dans une Ref Watch prolongée, Dermot Gallagher revient sur un week-end lamentable pour le VAR en Premier League, avec un accent particulier sur un but de Luis Diaz de Liverpool qui a été exclu à tort pour hors-jeu.

L’équipe de Jurgen Klopp affrontait Tottenham samedi. Le match était à égalité à 0-0, Diaz étant joué par Mo Salah avant de battre le gardien des Spurs Guglielmo Vicario sous un angle serré.

Le drapeau du hors-jeu s’est levé, malgré la présence de Diaz – le VAR n’ayant pas réussi à annuler la décision. VAR a cru à tort que la décision sur le terrain avait été d’accorder le but, alors qu’en fait ce n’était pas le cas.

Cela a conduit le VAR Darren England, bien qu’il se soit rendu compte que Diaz était en jeu, à relayer un message de « contrôle terminé » et à exclure le but.

Gallagher a également révélé que l’équipe VAR n’avait informé l’arbitre Simon Hooper de l’erreur qu’à la mi-temps.

Il s’est écoulé moins de 40 secondes entre le tir de Diaz frappant le fond des filets et la reprise du jeu, tandis qu’il s’est écoulé moins de 10 secondes entre les téléspectateurs qui ont vu un examen VAR en cours et la vérification terminée.

Le PGMOL s’est ensuite excusé auprès de Liverpool, qui a promis d’explorer toutes les options disponibles après avoir finalement perdu le match 2-1.

L’ancien arbitre de Premier League, Gallagher, l’a décrit comme sa « journée de match la plus difficile de son histoire », expliquant : « Il y a un manque de concentration, un manque de jugement de la part du VAR. Ils n’ont pas vérifié quelle était la décision sur le terrain et ont pris une décision basée sur ce qu’il pensait, plutôt que sur ce qu’on lui avait dit.

« Cela a permis au jeu de redémarrer, et une fois qu’il a redémarré, le mal est fait.

« Le hors-jeu est une décision prise sur le terrain. Sans le VAR, il y aurait quand même eu un hors-jeu.

« VAR est là pour vérifier chaque but. Il pensait que c’était un but et, pour une raison quelconque, il a estimé qu’un but avait été marqué sur le terrain. Il a ensuite vérifié, vu qu’il était en jeu et a déclaré que le contrôle était terminé.

« Mais il a un autre collègue avec lui, un AVAR, un assistant, un spécialiste du jugement de hors-jeu. Les gens ne comprennent pas pourquoi il n’est pas intervenu et voient que l’assistant a signalé.

« Cela passe d’une erreur de Darren England à la présence d’un collègue à ses côtés qui aurait également dû le signaler.

« Dans une situation comme celle-ci, j’étais abasourdi samedi. C’est la journée la plus difficile que j’ai jamais eu au travail un jour de match.

« Vous essayez d’expliquer aux gens ce qui s’est passé – et de deviner ce qui s’est passé, parce qu’ils se trouvent dans un endroit différent du mien. C’est ce que je ne peux pas comprendre. »

Dans un communiqué publié par Liverpool, ils ont déclaré que la controverse « portait atteinte à l’intégrité du sport ».

Cependant, Gallagher n’est pas d’accord avec ce point, ajoutant : « Je ne comprends pas ce que cela signifie, pour être honnête. Je ne comprends vraiment pas.

« C’était une erreur, les arbitres font des erreurs tout le temps. C’est Actualités Sky Sports‘ 25e anniversaire – vous pouvez en trouver plein à ce moment-là.

« C’est une très, très grave erreur, cela ne fait aucun doute, mais c’est une erreur. »

Pourquoi l’équipe VAR n’a-t-elle pas arrêté le jeu ?

Une question qui a été posée par les fans et les experts, alors que nous avons également vu des managers permettre à l’équipe adverse de marquer alors qu’un but était entouré de controverses.

L’exemple le plus célèbre en Angleterre est peut-être celui du Championnat en 2019, lorsque Marcelo Bielsa, alors manager de Leeds, a permis à Aston Villa de marquer après que Jonathan Kodjia se soit blessé lors de la préparation du premier but de Leeds.

L’expert du Football Show, Stephen Warnock, a donné son avis sur la manière dont le processus aurait pu se développer samedi, en déclarant : « Si nous parlons de l’intégrité du jeu, c’est que Liverpool a marqué un but légitime.

« C’est ici que le livre de règles disparaît. Il le devrait, pour maintenir l’intégrité du jeu où le bon sens entre en jeu.

« Le VAR dit à l’arbitre ‘nous avons fait une erreur’, parce qu’ils l’ont fait passer pour un imbécile et qu’il doit expier son erreur.

« Cela pourrait simplement être en marchant sur le côté du terrain et en disant aux managers et aux capitaines d’entrer, de leur dire qu’il y a eu une erreur, de dire que c’est un but pour Liverpool et de recommander de permettre à Liverpool de marquer.

« Le PGMOL aurait pu faire une annonce et tout le monde aurait su où il en était. Mais maintenant, c’est un véritable désastre. »

Cependant, les règles de l’IFAB sur le jeu d’état du VAR ne peuvent pas être rétablies dans un cas comme celui-ci.

La règle 10 dit : « Si le jeu s’est arrêté et a repris, l’arbitre ne peut pas procéder à une ‘révision’, sauf en cas d’erreur d’identité ou en cas d’infraction potentielle d’exclusion liée à un comportement violent, à des crachats, à des morsures ou à des propos extrêmement offensants, insultants. et/ou action(s) abusive(s). »

Gallagher a expliqué : « Si j’arrête le jeu et donne un penalty, mon assistant dit que c’est mal parce qu’il n’y a pas de faute, je peux changer d’avis.

« Je peux faire ça jusqu’à ce que je reprenne le jeu. À ce stade, la décision est prise, vous continuez. Le VAR pensait que c’était un but, c’est l’erreur fondamentale.

« On m’a assuré qu’à aucun moment il n’avait dit à l’arbitre qu’il avait commis une erreur entre la 34e minute et la mi-temps. »

Gallagher dit que le PGMOL doit maintenant réitérer le processus VAR avec ses responsables pour s’assurer que la même erreur ne se reproduise plus.

Il a déclaré : « Maintenant, il s’agit de réaffirmer quel est le processus, ce qu’ils doivent faire et quelles sont leurs responsabilités et de s’assurer que les gens participent à la décision.

« Ils sont là pour faire cela et participer correctement au processus et s’adresser à tout le monde et que cela doit se dérouler comme un processus jusqu’à son achèvement.

« Ce n’est pas bien de penser ‘nous voulons être rapides et relancer le jeu’. Eh bien, si cela prend 30 secondes supplémentaires, ce que cela aurait pu faire, cela m’aurait peut-être évité de devoir rester ici jusqu’à 12h15 aujourd’hui. [for an extended Ref Watch] ».

Et puis il y a les deux cartons rouges…

Le malheureux voyage de Liverpool au Tottenham Hotspur Stadium s’est poursuivi alors que Curtis Jones et Diogo Jota ont été expulsés respectivement avec un rouge et deux jaunes consécutifs.

Gallagher, avec Warnock et sa collègue spécialiste du Football Show, Sue Smith, ont continué à décortiquer les incidents.

CE QUI S’EST PASSÉ: Jones a été expulsé pour un défi tardif sur Yves Bissouma. Après avoir initialement reçu un carton jaune de la part de Simon Hooper, il a ensuite été mis à niveau vers un rouge après un examen VAR.

GALLAGHER DIT : « C’est semblable à [Chelsea’s] Malo Gusto contre Aston Villa. Cela montre une approche cohérente dans la mesure où la même chose se produit. »

SMITH DIT : « C’est l’alambic qui est pire qu’en temps réel. Ils auraient dû le montrer en temps réel aussi. Il ne veut pas lui faire de mal, il passe par-dessus le ballon, et l’alambic le fait paraître pire et met la décision dans sa tête. »

WARNOCK DIT : « On ne peut pas d’abord mettre quelque chose dans l’esprit de quelqu’un.

« Vous devez d’abord leur montrer la course complète. Je ne pensais pas que c’était un rouge, mais ce sera un partage 50-50 là-dessus. Vous pouvez vous appuyer dans un sens ou dans l’autre. »

CE QUI S’EST PASSÉ: Jota est expulsé pour deux cartons jaunes à Tottenham, tous deux pour fautes sur Destiny Udogie.

GALLAGHER DIT : « Le premier jaune, du point de vue de l’arbitre, donne l’impression qu’il l’a fait trébucher, mais pas sous l’angle latéral.

« Il lui avait parlé juste avant et c’est un processus cumulatif. Le problème c’est que l’arbitre n’a pas deux ou trois angles vers lesquels s’orienter pendant le match. »

WARNOCK DIT : « C’est difficile, celui-là. Le plus important, c’est que le VAR a du mal comme ça, et puis nous voulons presque qu’ils le fassent aussi pour voir si c’est un jaune.

« Nous étions assis ce matin en train de parler et de dire que ce n’était pas un jaune. Nous le savons parce que c’est un mouvement de football.

« Il s’agit pour les joueurs de comprendre le jeu – et ce n’est pas un manque de respect envers les arbitres, ils ont sans doute la tâche la plus difficile du jeu.

« Jota ne ralentit jamais la foulée. Si Sue était devant moi et que je voulais la faire trébucher, je me donnerais un coup de cheville. Vous verriez l’élan de la foulée changer.

« Ce fossé entre les joueurs et les arbitres doit être réduit et comblé. »