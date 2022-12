Polémique Pathaan : Shah Rukh Khan mis au défi de regarder le film avec sa fille Suhana Khan par ce député conférencier

La controverse Pathaan a atteint un autre niveau. Après que le ministre député Narottam Mishra a critiqué Deepika Padukone et Shah Rukh Khan pour avoir prétendument répandu la vulgarité avec leur chanson Besharam Rang, maintenant ce député député de Girish Govind a défié l’acteur superstar de regarder le film avec sa fille de 23 ans, Suhana Khan. . S’en prendre à la chanson que l’orateur du député aurait déclarée dans sa déclaration “Je voudrais dire ceci à Shah Rukh Khan que sa fille a maintenant 23-24 ans. Allez voir le film avec votre fille et publiez la photo sur les réseaux sociaux. médias disant que je regarde ce film avec ma fille dans lequel il y a Deepika Padukone”.

Le monde connaît l’Inde à travers Deepika Padukone et Shahrukh Khan. Pas Narottam Mishra. pic.twitter.com/AUieanFMjT Rohini Singh (@rohini_sgh) 18 décembre 2022

Slamant la chanson Besharam Rang et la couleur du bikini de Deepika Padukone, il a défié les couches de faire un film sur le prophète Mahomet et a affirmé que si cela se produisait, il y aurait des émeutes dans le monde entier. Pathaan est le film de retour de Shah Rukh Khan après quatre ans de congé sabbatique et on se demande s’il subira le boycott comme Laal Singh Chadha d’Aamir Khan. Mais SRK est sacrément positif et il y a un soutien égal pour la superstar là-bas. Le film devrait sortir le 25 janvier 2023. Et il est temps de voir qui gagne.