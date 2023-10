Polémique Liverpool VAR : quelles sont leurs options juridiques contre PGMOL ?

Au lendemain du fiasco du VAR contre Tottenham Hotspur samedi, Liverpool a déclaré qu’il « explorerait la gamme d’options disponibles, étant donné le besoin évident d’une escalade et d’une résolution ».

Mais que pourraient-ils être, exactement ? Et comment Liverpool pourrait-il accélérer cela d’un point de vue juridique ? Nous analysons les résultats potentiels.

Ce qui s’est passé?

Le match frénétique de samedi au Tottenham Hotspur Stadium a été éclipsé par le but de Luis Diaz en première mi-temps qui a été exclu à tort pour hors-jeu, avec un score de 0-0 et Liverpool à 10 hommes.

VAR Darren England n’a pas réussi à annuler la décision après que les rediffusions ont montré que Diaz était en jeu, estimant que la décision sur le terrain était d’accorder le but. Au moment où l’erreur s’est avérée, le jeu avait repris.

Le PGMOL, l’organisme responsable des officiels de match dans le football anglais, a reconnu qu’une « erreur humaine importante » avait été commise et qu’il procéderait à un examen complet.



Les images montrent clairement que Luis Diaz était en jeu lorsqu’il a été mis en jeu par Mohamed Salah (Sky Sports)

L’Angleterre a ensuite été démis de ses fonctions de quatrième officiel lors du match de dimanche entre Nottingham Forest et Brentford, et Cook a été remplacé comme arbitre assistant pour le match de Fulham à domicile contre Chelsea lundi.

Il est apparu plus tard que l’Angleterre faisait partie d’une équipe d’officiels anglais, comprenant également Michael Oliver, qui a pris en charge un match de championnat aux Émirats arabes unis jeudi.

Dans un communiqué publié hier soir, Liverpool a exigé une « transparence totale » concernant cet examen et a déclaré que l’intégrité sportive avait été compromise par l’incapacité à appliquer correctement les lois du jeu.

Rien ne suggère qu’ils souhaitent que le match soit rediffusé, mais ils ont demandé au PGMOL de diffuser l’audio des échanges entre les officiels, y compris l’équipe VAR.

ALLER PLUS LOIN Expliqué: l’erreur Luis Diaz VAR à Tottenham contre Liverpool

Liverpool a-t-il un dossier juridique ?

Dan Chapman, associé et responsable du sport et de l’emploi chez Leathes Prior, a déclaré qu’il était difficile de voir quelles étaient les réclamations juridiques de Liverpool.

Il a dit L’Athlétisme: « Ce que Liverpool va probablement faire, peut-être avec le soutien de la plupart des clubs, c’est dire : ‘Ce n’est plus acceptable’ et ‘Il faut des changements radicaux’. Je ne peux pas imaginer de manière réaliste qu’il existe une voie légale. Mais parfois, vous n’avez pas besoin d’arguments solides, vous avez besoin d’arguments défendables et vous les utilisez ensuite pour provoquer un changement.

« Je ne vois aucune circonstance dans laquelle cela entraînerait des changements dans le match, car vous ne pouvez pas démontrer que le match aurait été différent si ce but avait compté. »

ALLER PLUS LOIN Discutez : les plus gros griefs d’arbitrage de votre club – et l’avenir des VAR

Hannah Kent, associée principale de l’équipe de résolution des litiges chez Onside Law, convient qu’il est peu probable qu’une contestation judiciaire aboutisse.

Elle a déclaré : « Les décisions sur le terrain n’ont pas tendance à être modifiées après l’événement. Il existe des exceptions très limitées – s’il y a des preuves de corruption, par exemple.

« Leur plan d’action serait de faire sanctionner l’officiel ou de le retirer de ses matches. Si Liverpool tentait de faire rejouer le match, ce qui est extrêmement improbable et qu’ils ne l’ont pas demandé, alors toutes sortes d’autres clubs tenteraient de faire la même chose.

Dev Kumar Parmar, avocat spécialisé dans le sport et directeur principal de Parmars, a suggéré que les déclarations de Liverpool faisaient partie d’une stratégie de communication conçue pour « maintenir la rhétorique et montrer qu’ils ne se laissent pas faire ».

Lui aussi a souligné les failles de toute éventuelle contestation judiciaire.

« Qu’est-ce que tu vas en retirer ? Allez-vous recevoir un paiement ? Comment quantifiez-vous cela ? Est-ce que vous faites ça à la fin d’une saison ? Ou le faites-vous en partant du principe que vous souhaitez que les personnes impliquées ne soient plus jamais arbitres ? Si tel est le cas, cela dépendra d’un tribunal disciplinaire qui devra être ouvert par la FA.

Stephen Taylor Heath, co-responsable du droit du sport chez JWM Solicitors, a convenu que Liverpool aurait du mal à intenter une action en justice alors qu’il ne pouvait pas être définitivement prouvé que le maintien du but aurait changé le résultat.

À titre de comparaison, il a cité l’exemple de Sheffield United en 2008, lorsqu’un comité d’arbitrage de la Football Association a statué que le club avait été relégué de la Premier League parce que West Ham United avait enfreint les règles en signant Carlos Tevez.

Taylor Heath a déclaré : « Sheffield United a réussi à convaincre un tribunal que, statistiquement et en fait, Tevez faisait la différence entre leur maintien ou leur chute. Si vous parvenez à ce stade, vous pourriez potentiellement avoir un argument juridique. Mais s’il s’agit d’une erreur humaine de la part d’un responsable, alors la position par défaut serait : « Eh bien, nous devons simplement vivre avec ».

Y a-t-il eu des précédents impliquant la technologie et un échec de processus ?

Il existe de nombreux exemples d’erreurs de VAR en termes de processus.

L’un d’entre eux s’est produit la saison dernière lors du match entre Crystal Palace et Brighton à Selhurst Park, lorsque les visiteurs se sont vu refuser un bon but parce que le VAR ce jour-là – John Brooks – avait tracé une ligne du mauvais défenseur du Palace, ce qui signifie qu’il a déclaré hors-jeu Pervis Estupinan. alors qu’il était en fait juste là.



Le but de Pervis Estupinan pour Brighton à Crystal Palace la saison dernière a été exclu à tort (Eddie Keogh/Getty Images)

Cependant, avant l’erreur de samedi, l’erreur technologique la plus médiatisée de la Premier League concernait Hawk-Eye lorsque sa technologie sur la ligne de but n’a pas permis à Sheffield United de marquer un but contre Aston Villa en juin 2020.

Sheffield United n’a jamais poursuivi ce grief et Bournemouth non plus, qui a fini par être relégué cette saison-là alors que Villa restait debout grâce au point gagné grâce au but manqué par Hawk-Eye.

Parler à L’Athlétisme plus tard, à propos de l’incident, Chris Wilder, alors manager, a estimé que le club aurait dû pousser davantage.



Sheffield United marque son « but qui n’a jamais été » à Aston Villa en 2020 (Paul Ellis / Pool / AFP via Getty Images)

Il a déclaré : « Nous avons été facilement mis de côté. Peut-être que si nous avions été dans une bataille pour la relégation, nous aurions poussé un peu plus fort, car regardez les chiffres impliqués lors de l’abandon de la Premier League. Au lieu de cela, nous l’avons accepté en disant : « Assez juste » – mais ce n’était pas « assez juste » quand on regarde en arrière.

(Photos du haut : Getty Images)