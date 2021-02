Le député de East Londonderry, Gregory Campbell, a été accusé de « racisme » après avoir décrit le programme Gospel Singer of the Year comme « la BBC à son BLM (Black Lives Matter) pire ».

Un certain nombre d’organisations caritatives, de groupes de campagne et de politiciens de l’opposition ont appelé M. Campbell à s’excuser pour les propos « profondément irresponsables », qui ont été publiés sur Facebook à la fin du mois dernier.

« Les chanteurs étaient tous très bons mais pouvez-vous imaginer un line-up entièrement blanc avec un jury entièrement blanc et présenté par une personne blanche? Non, je ne peux pas non plus. »