Pôle Nord de la Chine – où les températures plongent à -53°C et l’air se prend dans la gorge | Nouvelles du monde

Mohe est connu comme le pôle Nord de la Chine pour une bonne raison. C’est la ville la plus septentrionale du pays et c’est un endroit très, très froid.

Il est difficile de décrire à quoi ressemblent ces basses températures.

Dimanche, il a atteint -53 °C, un nouveau creux pour la température la plus froide enregistré dans le pays depuis le début de la surveillance moderne.

Le Centre météorologique national a confirmé que le précédent record de -52,3 °C, établi en 1969, avait été battu.

Il fait si froid que l’air s’empare de votre gorge, il est inconfortable dans vos poumons et vous avez presque l’impression d’avoir besoin de tousser.

Il y a une étrange sensation de gel autour de n’importe quelle partie de votre corps où l’humidité persiste.

Vous ressentez une sorte de durcissement instantané autour de vos paupières et dans vos narines.

Si vos doigts sont exposés, même si vous ne portez que des gants plus fins, ils seront totalement engourdis en quelques minutes – les engelures sont un risque très réel ici.

Les batteries de nos appareils se déchargent anormalement rapidement.

Nous devions nous assurer de ne passer que peu de temps à l’extérieur à la fois et d’avoir toujours un véhicule chaud pour nous retirer.

Mais il y a aussi des morceaux amusants. Une tasse d’eau bouillante jetée dans l’air gèle presque instantanément et s’écrase au sol sous forme de globules de glace gelés.

C’est l’une des raisons pour lesquelles les touristes chinois affluent ici.

Mohe est situé sur la pointe supérieure d’une section plus mince de la Chine qui dépasse jusqu’en Russie – il est entouré par la Russie du nord, de l’est et de l’ouest et est souvent exposé à l’air dur voyageant vers le sud depuis la Sibérie.

C’est à environ 1 500 miles au nord de Pékin, qui est déjà considéré comme assez loin au nord.

C’est un endroit pittoresque couvert de neige, qui abrite environ 85 000 habitants qui travaillent dans des industries allant de l’agriculture au tourisme.

Certaines maisons sont modernes et bien équipées, mais d’autres sont démodées, chauffées avec de petits brûleurs à charbon.

Les compagnies de chauffage locales de Mohe ont déclaré que les chaudières fonctionnaient à pleine puissance pour aider les gens à passer l’hiver et Beijing News a rapporté que la consommation de charbon avait augmenté d’un tiers dans la ville.

Bien que les températures extrêmes ne soient pas inhabituelles ici, elles sont inférieures d’environ 15°C à 20°C à la moyenne. Cela soulève des questions désormais familières sur la fréquence accrue des événements météorologiques extrêmes et leurs causes.

Mi-ville touristique, mi-avant-poste frontalier

A une heure de route plus au nord se trouve le village de Beiji.

C’est un endroit étrange où vous devez acheter un billet pour entrer, et vous vous sentez à la fois ville touristique et avant-poste frontalier.

Outre son nom qui se traduit littéralement par “pôle nord”, l’une des principales attractions de Beiji est la vue sur son voisin.

De l’autre côté d’une vaste rivière gelée, une clôture borde la frontière et, au-delà, vous pouvez voir les collines rocheuses de la Russie.

Se rendre à Mohe est une entreprise

Vous avez l’impression d’aller dans un endroit très sombre et très éloigné dès que vous montez à bord du train couchette.

C’est une vieille chose branlante et pleine de caractère. Les lits superposés sont tous ouverts sur le couloir – six personnes, empilés trois sur trois dans chaque petit espace.

Autour des fenêtres, la condensation forme une épaisse couche de glace, des heures avant d’atteindre notre destination, à l’extérieur le paysage enneigé est sublime.

Les touristes sont mélangés avec des habitants plus endurcis ici – nous voyagions pendant les vacances du Nouvel An lunaire chinois et c’était plein à craquer.

Ce train de 15 heures était la dernière étape du voyage. Nous avions d’abord dû voler à deux heures au nord de Pékin, puis prendre une série d’autres trains pour atteindre celui-ci. Cela vous donne une idée de l’éloignement et de l’extrême nord de Mohe.

“Vous ne pouvez pas lutter contre le ciel”

Il fait souvent très, très froid ici, donc il y a un degré auquel les habitants y sont endurcis et s’y attendent. Ils plaisantent en disant que les touristes viennent ici totalement au dépourvu pour ce qu’ils trouvent.

M. Xie gère un petit dépanneur et une boutique de cadeaux surplombant littéralement la frontière russe. À l’intérieur, parmi ses marchandises à vendre, se trouvent un petit lit, un poêle et un poêle à bois pour le garder au chaud.

Nous lui avons demandé comment c’était à -53C.

Il a déclaré: “Il y a de la fumée. Vous ne pouvez voir personne à quelques mètres de distance. Jusqu’à midi, la fumée – nous l’appelons de la fumée mais c’est en fait un brouillard très épais – s’est dissipée. De la fumée apparaît chaque fois qu’il fait froid.

“Vous ne pouvez pas lutter contre le ciel. Tout ce que nous pouvons faire, c’est prendre toutes les mesures que nous pouvons. Tant que nous n’avons pas froid, ça va.”

Mais n’êtes-vous pas inquiet, avons-nous demandé.

“Inquiets, mais nous ne pouvons pas faire grand-chose. Les humains ne peuvent pas vaincre les catastrophes naturelles. Les pays ne peuvent pas vaincre les catastrophes naturelles, encore moins les individus. Aucune méthode”, a-t-il déclaré.

Une vague de froid venue de Sibérie

Cette vague de froid est causée par une zone de basse pression très froide se déplaçant vers le sud depuis la Sibérie. La terre y est si éloignée des effets de réchauffement de la mer et reçoit si peu de soleil que les conditions sont parfaites pour la création d’un air froid supplémentaire.

Normalement, la circulation de cet air est limitée par la configuration des vents locaux, mais la “faiblesse” du système peut provoquer l’éclatement de l’air glacial comme ce fut le cas lors de la “Bête de l’Est” à travers la Grande-Bretagne en 2018.

Mais même en Sibérie russe, ils ont connu des vagues de froid plus fréquemment agressives.

Le rôle du changement climatique

Bien qu’il soit impossible d’attribuer un événement individuel directement au changement climatique sans recherches supplémentaires, il est certainement vrai que cette partie du monde connaît désormais plus fréquemment des événements météorologiques extrêmes.

Les recherches suggèrent que le changement climatique peut être responsable de périodes de froid excessif.

Par exemple, les scientifiques pensent que le réchauffement des mers dans les régions arctiques au nord de la Russie peut avoir un effet déstabilisateur sur l’air dans la stratosphère, la masse d’air située entre 10 et 50 km au-dessus de la surface du globe.

Cela, disent-ils, peut provoquer des vagues de froid excessives dans les zones plus basses.

Les extrêmes climatiques de la Chine

La météo en Chine a été une histoire d’extrêmes historiques au cours des six à huit derniers mois.

Au cours de l’été, le pays a été frappé par des périodes record de chaleur et de sécheresse que les autorités ont décrites comme les “plus sévères” depuis le début des records en termes de durée, d’intensité et d’impact.

C’était, en fait, l’été et l’automne les plus chauds depuis 60 ans, plusieurs villes battant des records. Les précipitations moyennes ont chuté de 23 % et le pays a subi de graves incendies de forêt, endommagé des cultures et réduit l’alimentation électrique.

Des pans entiers du fleuve Yangtze se sont asséchés, affectant les industries de l’hydroélectricité à la navigation.

La Chine, bien que l’un des principaux investisseurs mondiaux dans l’énergie propre, s’appuie toujours sur une vaste industrie minière du charbon et est un contributeur majeur aux émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Alors que de nombreux Chinois continuent à peine à vivre leur vie, d’autres, en particulier ceux qui ont subi ces événements météorologiques extrêmes, disent avoir remarqué des changements et s’en inquiètent.

C’est un pays de 1,4 milliard d’habitants avec une gamme incroyablement vaste de topographies et de climats.

De grandes plages de temps sont attendues et normales ici, mais de tels extrêmes historiques en succession si rapide sont, comme certains le disent, préoccupants.