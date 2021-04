Polaroid a annoncé le Polaroid Go, apparemment le plus petit appareil photo instantané analogique au monde, ainsi qu’une nouvelle version miniaturisée du film Polaroid classique pour l’accompagner.

Le Go ressemble beaucoup à une version réduite du Polaroid Now de l’année dernière, mais avec une finition blanche plus simple plutôt que la gamme de couleurs vives de cet appareil photo.

Comme le Now, le Go comprend un retardateur, un flash dynamique et la possibilité de prendre des doubles expositions. Il comprend également un nouveau miroir selfie – quelque chose qui manque notablement à Now. Dans l’ensemble cependant, cela ressemble à un autre appareil photo instantané simple avec des fonctionnalités minimales +, qui était à la fois la bénédiction et la malédiction du moment présent.

Alors que la marque Polaroid était autrefois la figure dominante de la photographie instantanée – le nom est toujours un raccourci pour le format dans son ensemble – ces dernières années, la ligne Instax de Fujifilm a dominé le renouveau instantané de l’appareil photo. C’est en grande partie grâce au format Instax Mini, des impressions compactes qui ont permis à l’entreprise de produire des appareils photo plus petits et plus portables.

Avec seulement 10,5 cm de long et 8,4 cm de large, le Go est un peu plus petit que les Instax Mini 11 et Mini 40 – annoncés seulement plus tôt ce mois-ci – et il est clair que cela est présenté comme la réponse de Polaroid à la ligne la plus populaire d’Instax.





Image: Polaroid



Alors que les impressions Instax Mini sont rectangulaires, le nouveau film Polaroid Go conservera à la place les proportions emblématiques du Polaroid carré à une échelle réduite, il devrait donc toujours pouvoir échanger le même attrait nostalgique que les appareils photo plus grand format de la société.

Polaroid lance l’appareil photo en tandem avec une campagne «Go Create» pour mettre en évidence ses caractéristiques. Les premiers collaborateurs incluent les musiciens Jungle et Arlo Parks, ainsi que le designer et directeur créatif Quinn Whitney Wilson, et d’autres sont en route.

Le Polaroid Go est disponible en pré-commande aujourd’hui sur Polaroid.com pour 109,99 £ / 99,99 $ US, avec une sortie officielle la semaine prochaine le 27 avril. Le film Go est lancé en même temps et coûte 18,99 £ / 19,99 $ pour un double pack.

