Polaroid et Magnum ont choisi leurs meilleurs conteurs d’appareils photo instantanés

Après avoir annoncé un appel ouvert en juillet, Polaroid et Magnum ont choisi 10 artistes émergents comme gagnants. Leur travail sera exposé mondialement à Paris Photo en novembre.

C’est la première fois que le fabricant emblématique d’appareils instantanés Polaroid et la célèbre coopérative photographique Magnum s’associent sur un projet. En travaillant ensemble, avec les juges de l’appel ouvert et les photographes Magnum Enri Canaj, Jim Goldberg et Newsha Tavakolian, ils ont passé au crible plus de 2 000 candidatures provenant de plus de 100 pays dans le but de trouver les meilleurs talents émergents en matière de narration visuelle.

(Crédit image : Mohamed Hassan)

Les 10 artistes choisis ont soumis des images qui représentent leurs expériences de la condition humaine tout en réfléchissant sur le monde qui les entoure. Choisis pour leur capacité à raconter des histoires évoquant l’empathie, ils bénéficieront désormais du mentorat des grands photographes de Magnum ainsi que d’un appareil photo Polaroid I-2 pour capturer le prochain chapitre de leurs histoires.

Marine Merindol, COO de Magnum Photos, déclare : « Nous sommes ravis de la réponse à l’appel ouvert Magnum et Polaroid et de l’ingéniosité créative démontrée dans les œuvres finales des gagnants. Pour de nombreux participants, c’était la première fois qu’ils tournaient avec un film Polaroid, et cela C’était inspirant de voir comment ce médium a façonné leur art, ajoutant de l’authenticité et de l’immédiateté à leur narration ».

Les artistes choisis sont Jakub Stanek (Pologne), Aleruchi Kinika (Nigeria), Mengwen Cao (Chine/USA), Jaír Fernando Coll (Colombie), Mohamed Hassan (Egypte/Royaume-Uni), Stefan Pavic (Kosovo), Natela Grigalashvil (Géorgie) , DM Terblanche (Afrique du Sud/Allemagne) et Jed Bacason (Philippines/EAU).

(Crédit image : Mengwen Cao)

La sélection finale des œuvres est intitulée La vraie vie n’est pas en noir et blanc, et montre comment la photographie instantanée peut être exploitée comme un moyen puissant de narration visuelle et d’expression créative.

Avec de plus en plus de fonctionnalités de génération d’IA introduites dans les appareils photo et les logiciels d’édition, il est difficile de différencier ce qu’est une image authentique. Je pense que les appareils photo instantanés font partie des rares supports pour lesquels nous savons avec certitude qu’ils ne peuvent pas être manipulés numériquement, un bien de plus en plus précieux.

La photographie instantanée joue également un rôle dans Polaroid Inperfections mouvement, qui « défend l’idée selon laquelle rejeter la « perfection » est la voie à suivre pour adopter une vie plus créative et connectée ».

Les travaux des artistes lauréats de l’appel ouvert seront exposés aux côtés de ceux de leurs mentors Magnum Photo du 7 au 10 novembre au Salon de la Photo de Paris au Grand Palais (stand P06) et sous forme d’exposition numérique sur le site Internet de Polaroid.

(Crédit image : Polaroid X Magnum)

