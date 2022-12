Polaris Slingshot présente la gamme 2023

Alertez les papas chats !

Polaris Slingshot élève le jeu avec son impressionnante gamme 2023 qui offre des possibilités illimitées pour personnaliser les manèges directement depuis l’usine avec des options d’accessoires étendues.

Les clients peuvent désormais faire tourner les têtes dans les Slingshots aux couleurs exotiques comme le Pacific Teal du SL, le Lime Shadow du SLR et le Miami Blue Fade du R disponibles sur certains modèles. Pour une vue complète des options de couleurs disponibles de la gamme par modèle, cliquez sur ici.

En réponse aux commentaires des clients, Polaris Slingshot a introduit un Support de téléphone RAM® X-Grip et le rétroviseur d’excursion qui sera disponible au printemps 2023. Le nouveau téléphone portable Slingshot se monte au centre du tableau de bord Slingshot – offrant une visualisation et une accessibilité faciles

“Que vous cherchiez à améliorer votre quotidien, à vous évader dans une aventure épique ou à utiliser la toile à trois roues pour vous exprimer, le Polaris Slingshot 2023 offre des possibilités illimitées pour concevoir votre conduite parfaite”, a déclaré Sergent Chrisvice-président de Polaris Slingshot. “Chaque année, nous continuons à faire évoluer la gamme en écoutant nos pilotes, et cette année est un autre exemple d’ajouts et d’améliorations réfléchis qui répondent à l’appel et servent nos propriétaires passionnés.”

Après avoir sélectionné leur modèle préféré, la couleur de la peinture, le type de transmission et la transmission manuelle sportive ou la transmission AutoDrive accessible, les clients peuvent désormais choisir entre différentes roues, sièges et capots. Par exemple, n’importe quel modèle Slingshot peut être équipé du capot sport ventilé de conception agressive ou ajouter des sièges chauffants et refroidissants.

De plus, les clients peuvent mettre à niveau certains modèles en ajoutant des arceaux de sécurité en aluminium, en ajoutant l’éclairage intérieur XK Glow® ou en améliorant leur son avec Stage 3 Audio de Rockford Fosgate® qui intègre des haut-parleurs dans les arceaux de sécurité placés directement derrière l’appuie-tête de chaque siège.

La gamme 2023 sera expédiée aux concessionnaires au début de 2023. Pour plus d’informations, cliquez sur ici.