Polar Star’s Taste of Norway arrive à Montgomery ce dimanche – Shaw Local

Polar Star Sons of Norway Lodge 5-472 accueillera son Høstfest annuel “Taste of Norway” (festival d’automne) à partir de midi le dimanche 6 novembre à l’église luthérienne St Olaf, 1233 Douglas Ave. à Montgomery

Venez déguster une cuisine norvégienne traditionnelle, notamment; smørbrød (sandwichs ouverts), kaker (gâteaux), lefse, småkaker (biscuits) et autres desserts de spécialité. Magasinez sur le marché norvégien et assistez à des démonstrations de musique et d’artisanat norvégiens. L’entrée au festival est gratuite et des tickets de restauration seront vendus lors de l’événement, tous les bénéfices étant utilisés pour les événements culturels du lodge en cours.

Pour plus d’informations sur cet événement, contactez la directrice de Polar Star Culture, Barb Johnson, au 630-553-7389 ou Barbjjohnsonb@aol.com.