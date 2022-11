Polar Star Lodge va apporter Taste of Norway à Montgomery – Shaw Local

Polar Star Sons of Norway Lodge 5-472 accueillera son annuel Taste of Norway Høstfest (festival d’automne) à partir de midi le dimanche 6 novembre à l’église luthérienne St. Olaf à Montgomery.

Dégustez des plats norvégiens traditionnels, notamment des smørbrød (sandwichs ouverts), des kaker (gâteaux), des lefse, des småkaker (biscuits) et d’autres desserts de spécialité. Faites du shopping sur le marché norvégien et assistez à des démonstrations de musique et d’artisanat norvégiens.

