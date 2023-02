Polar Bear Swim du Carnaval d’hiver de Vernon

Des dizaines d’âmes courageuses se sont baignées dans le lac Okanagan samedi après-midi lors de la baignade des ours polaires du carnaval d’hiver de Vernon.

La baignade, qui fait partie des festivités annuelles du 63e carnaval d’hiver, a eu lieu à Paddlewheel Beach à 13 heures le 11 février. L’inscription était de 10 $ pour les particuliers et de 25 $ pour les familles et tout l’argent recueilli ira à la Zimbabwe Project Society pour aider les enfants au Zimbabwe.

Il y avait un foyer avec grillage de guimauves, hot-dogs et chocolat chaud sponsorisé par Kal Containers. Une vente aux enchères silencieuse a eu lieu sur le porche adjacent à la plage et le marché de l’ours polaire se déroulait à l’intérieur de Paddlewheel Hall.

Max Kuehling était avec un groupe d’autres nageurs et a déclaré qu’ils participaient au Polar Bear Swim chaque année.

“C’est un défi et c’est pour une bonne cause”, a-t-il déclaré avant de sauter le pas.

Ciara Lessard et Ericka Andesron ont dit qu’elles faisaient de la natation « parce qu’on est des ados stupides ». C’était la première fois qu’ils nageaient.

Une mascotte d’ours polaire était occupée à photographier des nageurs alors qu’ils s’essuyaient.

L’eau était peut-être froide, mais au moins le temps a coopéré, avec un ciel ensoleillé et des températures autour de 5°C.

Il y a encore beaucoup à faire pendant le dernier week-end du Carnaval d’hiver, y compris les derniers matchs du 50e tournoi de hockey Pee Wee et le tournoi de kickball du carnaval. Le dimanche, il y a le grand spectacle de variétés RRREEAALY du Halina Centre de 15 h à 19 h. Il y a aussi une course à pied de 10 kilomètres et une course amusante de 3 kilomètres organisées par Kal RATS à l’école élémentaire de Lavington à 10 h. Le dimanche, il y aura aussi une fabrication de thé à bulles. cours au Rich Tea sur la 30e avenue à 14 h

Brendan Shykora

carnavalNatationVernonHiver