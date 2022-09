PokerBaazi.com annonce le lancement de deux nouveaux films de marque dans le cadre de la deuxième étape de la campagne “You Hold the Cards”

PokerBaazi.com, la plus grande plateforme de poker en Inde, a annoncé aujourd’hui le lancement de deux nouveaux films de marque dans le prolongement de la campagne “You Hold the Cards”. La campagne devrait être mise en ligne pendant la très convoitée Coupe d’Asie pour le public indien et mettra en vedette l’ambassadeur de la marque Shahid Kapoor.

Alors que le premier film de marque de “You Hold the Cards”, lancé en juillet de cette année, s’est concentré sur le message de la marque consistant à démystifier le mythe de la chance jouant le dessus contrairement au fait que la compétence est le facteur clé pour défendre le poker. Les nouveaux films se concentreront sur les produits USP qui différencient la marque du reste de la catégorie. À travers les nouveaux films de marque, PokerBaazi présente certaines des fonctionnalités interactives que l’application a à offrir, comme les emojis, les objets jetables et les statistiques des joueurs en temps réel, entre autres, qui rendent le gameplay plus intéressant et plus agréable.

S’exprimant sur la campagne, Varun Ganjoo, co-fondateur et directeur marketing de Baazi Games, a déclaré: «Le voyage jusqu’à présent a été plutôt écrasant. Nous sommes ravis de voir l’amour et l’acceptation que le film de marque a reçus du public en seulement un mois de la campagne “You Hold the Cards”.

“La campagne nous a permis d’augmenter considérablement l’entonnoir des utilisateurs et a eu un impact important en communiquant sur le fait que le poker est un sport d’adresse. Avec notre prochaine série de films, nous sommes certains que notre public pourra se connecter plus profondément avec les produits USP que l’application a à offrir.

“Avec la campagne “You Hold the Cards”, nous avons l’intention de remettre les pendules à l’heure que le poker est un sport où vous jouez avec vos compétences et où vous pouvez vous amuser en même temps.”

Ces films fonctionnels ont été conceptualisés par Wieden+Kennedy et produits par Daga Productions.

“Si vous regardez le parcours de Shahid Kapoor, vous verrez que ses choix non conventionnels ont joué un grand rôle dans ses réalisations et cela résonne beaucoup avec ce que représente PokerBaazi – Les gens peuvent écrire leur propre destin. Cette intersection de plaisir avec talent, compétences et attitude est un espace en constante expansion. PokerBaazi et Shahid réussissent tous les deux avec ce mantra. En ce qui concerne la production de ces films, nous voulions rendre la campagne plus attrayante tout en utilisant certaines des fonctionnalités étonnantes de l’application PokerBaazi. Nous avons utilisé des éléments amusants pour en faire une montre divertissante. a déclaré Yash Daga, directeur de KPRD Fiberboard Advertising Pvt.Ltd. & Daga Productions.

Les films de la campagne seront visibles sur les plateformes numériques ainsi que sur les canaux de médias grand public

