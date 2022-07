Poker run pour Kelowna’s Orchard Gardens un succès incontestable

Le temps chaud et les hot rods ont donné le coup d’envoi du premier Orchard Gardens Poker Run annuel le 26 juillet.

Le chapitre Okanagan du Vintage Car Club of Canada s’est présenté avec plusieurs trajets pour conduire des personnes âgées autour de quatre arrêts pour jouer aux cartes autour de Rutland.

« C’était super, ils se sont tous beaucoup amusés et ça a été un grand succès auprès de tout le monde », a déclaré Farid Noussier, directeur des ventes et du marketing.

Des prix ont été distribués pour les meilleures et les pires mains.

“La main gagnante était une quinte, valet élevé et la pire main était si mauvaise que nous ne la mentionnons pas”, a ajouté Noussier.

Environ 30 résidents ont fait un tour dans 14 véhicules classiques, dont une camionnette Chevrolet à cabine basse de 1936 et une berline Chevrolet 210 de 1954. Les prix ont été offerts par Gordon Food Services, Sysco Foods, Kelowna Gospel Mission, Shoppers Drug Mart, IGA, Save On et Edgewater Bar & Grill.

Une Chevrolet 210 de 1954 prend le départ lors de la première course de poker annuelle des Orchard Gardens de Kelowna. pic.twitter.com/GjoZ8h9edu – Gary Barnes (@GaryBarnes109) 27 juillet 2022

