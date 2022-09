Les joueurs de Pokemon Sword and Shield auront bientôt la possibilité d’ajouter un autre Pokémon légendaire brillant à leur collection.

À partir du 18 septembre, les magasins GameStop des États-Unis et du Canada offriront des codes de téléchargement gratuits pour un Eternatus brillant. Ce Pokémon est de niveau 100 et connaît les mouvements Dynamax Cannon, Eternabeam, Sludge Bomb et Flamethrower.

Une fois que vous avez obtenu un code dans un magasin participant, lancez votre copie de Pokemon Sword or Shield et suivez ces étapes pour l’utiliser :

Appuyez sur X pour ouvrir le menu Sélectionnez le cadeau mystère Sélectionnez “Obtenir un cadeau mystère” Sélectionnez “Obtenir avec code/mot de passe” Entrez le code lorsque vous y êtes invité Sauvegardez votre partie

La promotion ne durera que jusqu’au 1er octobre, vous devrez donc vous rendre dans un magasin participant avant cette date pour obtenir un code.

Ce n’est pas le seul Pokémon spécial que les joueurs de Sword and Shield peuvent obtenir en ce moment. Dans le cadre du dernier événement Max Raid des jeux, Snom brillant apparaît dans les repaires de raid jusqu’au 18 septembre.

Plus tard cet automne, les prochains épisodes de la série, Pokemon Scarlet et Violet, seront lancés sur la Nintendo Switch. Si vous achetez une copie avant le 28 février, vous pourrez recevoir un bonus spécial Pikachu dans votre jeu. Pour en savoir plus sur les titres, consultez tout ce que nous savons sur Pokemon Scarlet et Violet, ainsi que tous les nouveaux Pokemon révélés jusqu’à présent.