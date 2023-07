Pokemon Sleep arrive sur Android et iOS : tout savoir

Une nouvelle application Pokemon est arrivée sur le Google Play Store aujourd’hui et elle veut vraiment que vous dormiez mieux. Appelé Pokémon Sommeil, cette application apporte le monde de Pokemon dans votre lit pour essayer de gamifier votre sommeil à un certain niveau. Cela pourrait également ajouter une autre couche de Pokémon dans votre vie dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin. Avons-nous besoin de plus de Pokémon ? Bien sûr, pourquoi pas.

Pokemon Sleep est une application gratuite sur Android et iOS qui suit votre sommeil à l’aide de votre téléphone (ou d’un appareil compagnon comme le nouveau Pokémon Go Plus+). L’application lance un enregistrement du sommeil lorsque vous lui dites que vous allez vous coucher. Vous laissez ensuite votre téléphone face vers le bas (et branché) sur votre lit toute la nuit pour enregistrer votre sommeil. Une fois que vous vous réveillez, vous mettez fin à la session de sommeil et commencez à découvrir Pokemon.

Sur le front du suivi du sommeil, Pokemon Sleep garde un œil sur la durée de votre sommeil, le temps mis pour s’endormir, le temps passé à somnoler, le temps passé à somnoler et le temps passé à somnoler. Il prend également des enregistrements audio de la nuit, note les niveaux audio et propose un journal du sommeil. Il utilise ensuite ces données pour étiqueter votre sommeil comme somnoler, somnoler, dormir ou équilibré et fournir un graphique du sommeil.

Cela amènera des Pokémon qui dorment dans les catégories que je viens de mentionner pour vous permettre ensuite de les «rechercher» afin de compléter un Sleep Style Dex. Vous pouvez également vous lier d’amitié avec ces Pokémon, qui sont tous rassemblés autour du Snorlax qui est le personnage principal du jeu/de l’application.

Il y a beaucoup plus dans l’application, mais c’est quelque chose que vous devriez simplement expérimenter plutôt que de me laisser essayer de l’expliquer. Cela a l’air idiot et aussi quelque chose que je vais absolument essayer ce soir. Si Pikachu me chante des berceuses ou quelque chose comme ça, je pourrais dormir comme un Igglybuff.

Lien Google Play: Pokémon Sommeil