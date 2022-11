Pokemon Scarlet/Violet et God of War Ragnarok Shatter Records

Kratos et Atreus de God of War Ragnarok ont ​​tué des dieux, mais ils n’ont pas pu renverser le monstre qu’est la franchise Pokemon et ses deux derniers jeux, Scarlet et Violet.

Mercredi matin, Sony a vanté les ventes stellaires de Ragnarok, affirmant que c’était le titre propriétaire le plus vendu de l’histoire de PlayStationdéplaçant 5,1 millions d’unités au cours des cinq premiers jours.

Plus tard dans la journée, Nintendo publié encore plus impressionnant statistiques pour Pokemon Violet et Pokemon Scarlet. Les deux titres (les jeux Pokemon principaux sortent toujours par paires) se sont combinés pour 10 millions d’unités au cours des trois premiers jours.

Pokemon fait partie des franchises les plus réussies de Nintendo, assis aux côtés de Mario, Zelda et Metroid comme l’un des piliers principaux du fabricant de jeux japonais.

Scarlet and Violet est la première version de la franchise dans un jeu Pokémon véritablement ouvert, mais Daniel Van Boom de CNET déclare c’est trop pour le matériel Switch à gérer. Il fait partie de la myriade de critiques qui ont fustigé le jeu pour des problèmes et des ralentissements dans le gameplay.

Ragnarok, quant à lui, est le sommet du tas parmi plusieurs jeux à succès publiés par Sony, notamment Spider-Man et les franchises Gran Turismo et Uncharted. C’est une réalisation impressionnante, étant donné que les consoles PlayStation existent depuis près de trois décennies, la dernière, la PlayStation 5, étant la maison de Ragnarok.

Le dernier titre voit le protagoniste de longue date Kratos faire à nouveau équipe avec son fils, cette fois pour combattre des hordes de dieux nordiques. Dans sa critique, Van Boom l’appelle un jeu plus grand et plus grandiosemême s’il lui manque l’originalité de son prédécesseur.

