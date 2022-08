Pokemon Scarlet et Violet taquinent un autre nouveau Pokemon

Pokemon lance des teasers pour un autre nouveau monstre qui fait ses débuts dans les prochains jeux Pokemon Scarlet et Violet.

Le compte Twitter officiel de Pokemon a partagé des images de marques mystérieuses sur des arbres et des rochers. Ceux-ci ont évidemment été laissés par un Pokémon appelé Grafaiai, un autre tout nouveau monstre originaire de la région de Paldea, où Pokemon Scarlet et Violet sont installés.

Vous souvenez-vous des marquages ​​que nous avons partagés hier ? Eh bien, le photographe paldéen a confirmé qu’ils avaient été fabriqués par un Pokémon appelé #Grafaiai! Comme vous pouvez le voir, c’est assez difficile à attraper en action. Il nous a laissé la promesse d’avoir bientôt une révélation passionnante ! pic.twitter.com/1IporNVMi2 – Pokémon (@Pokémon) 30 août 2022

Bien qu’aucune des images n’offre encore un aperçu clair de Grafaiai, le tweet taquine que le Pokémon sera bientôt entièrement révélé.

Pokemon a régulièrement présenté de nouveaux monstres avant le lancement de Scarlet et Violet. Les jeux’ troisième bande-annonce a donné aux fans leur premier regard sur le chiot pâteux Fidough et la baleine terrestre Cetitan, tandis que Bande-annonce des championnats du monde a révélé la monture Pokemon Cyclizar. Tu peux voir tous les nouveaux Pokémon révélés jusqu’à présent dans notre tour d’horizon.

Pokemon Scarlet et Violet seront lancés sur Nintendo Switch le 18 novembre. Tous ceux qui achètent un exemplaire avant le 28 février 2023 pourront recevoir un bonus spécial Pikachu dans leur jeu. Pour en savoir plus sur les titres, consultez tout ce que l’on sait sur Pokemon Scarlet et Violet.