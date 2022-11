Pokemon Scarlet et Violet révèlent un nouveau Pokemon, Gimmighoul

Un autre tout nouveau Pokémon a été révélé avant Pokemon écarlate et violetteest lancé ce mois-ci.

Ce Pokémon s’appelle Gimmighoul, un nouveau type de fantôme qui se cache dans des coffres au trésor autour de la région de Paldea. Parce que les coffres sont si lourds, il est incapable de se déplacer très rapidement et il est souvent confondu avec une antiquité.

Alors que Gimmighoul apparaît généralement à l’intérieur d’un coffre au trésor, il est également capable de prendre une “forme itinérante”, vue pour la première fois dans Pokemon Go à la suite de ce jeu. Classique de la journée communautaire Dratini un événement. Sous cette forme, Gimmighoul porte une seule pièce sur son dos, et c’est si rapide qu’aucun entraîneur de Paldea n’a jamais été capable d’en attraper une.

Malgré son caractère insaisissable, les joueurs de Pokemon Go auront une chance d’obtenir Roaming Form Gimmighoul. Les utilisateurs pourront lier le jeu mobile à Pokemon Scarlet et Violet l’année prochaine. Une fois les deux jeux connectés, vous aurez une chance d’attraper Roaming Form Gimmighoul dans Pokemon Go.

Pokemon Scarlet et Violet seront lancés sur Nintendo Switch le 18 novembre. Si vous achetez l’un des titres avant le 28 février 2023, vous pourrez recevoir un bonus spécial Pikachu dans votre jeu. Ce Pikachu particulier connaît Fly – un mouvement qu’il ne peut généralement pas apprendre – et devient un type volant lorsqu’il se terastallise.

Avant le lancement de Scarlet et Violet, Splatoon 3 héberge un Splatfest sur le thème de Pokémon. L’événement se déroule du 11 au 13 novembre et demande aux joueurs quel type de Pokémon ils préfèrent choisir lorsqu’ils partent à l’aventure : herbe, feu ou eau ?

En savoir plus sur Pokémon