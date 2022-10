Pokemon Scarlet et Violet reçoivent une nouvelle bande-annonce le 12 octobre

Une nouvelle bande-annonce pour les prochains jeux Pokemon Scarlet et Violet arrive le 12 octobre, a annoncé Pokemon mardi. La bande-annonce sera présentée en première sur le site officiel Chaîne YouTube Pokémon à 6 heures du matin.

Aucun autre détail sur la vidéo n’a encore été annoncé, à part le fait qu’elle contiendra de “nouvelles informations” sur les jeux. Jusqu’à présent, chaque bande-annonce a présenté au moins un Pokémon tout neufil est donc probable qu’un autre nouveau monstre sera révélé dans la vidéo de mercredi.

Pokémon a sorti un Bande-annonce de 14 minutes pour Scarlet et Violet le 6 octobre, offrant un regard approfondi sur les différentes aventures dans lesquelles quatre entraîneurs se sont lancés. En plus de révéler de nouvelles fonctionnalités comme le pique-nique et la TM Machine, la bande-annonce nous a donné un aperçu d’une nouvelle forme évoluée de Girafarig appelée Farigiraf.

Pokemon Scarlet et Violet seront lancés sur Nintendo Switch le 18 novembre. Les personnes qui achètent l’un des titres avant le 28 février 2023 pourront recevoir un bonus spécial Pikachu dans leur jeu.

Avant le lancement des jeux, Nintendo publiera un Nintendo Switch OLED sur le thème Pokemon Scarlet et Violetle 4 novembre. Le jeu Switch Splatoon 3 tient également un Événement Splatfest sur le thème de Pokémon le 11 novembre.