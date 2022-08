Pokemon Scarlet et Violet offrent un Pikachu spécial en bonus gratuit

Pokemon Scarlet et Violet seront lancés sur Nintendo Switch en novembre et, comme le veut la tradition à ce stade, les jeux offriront un bonus spécial aux premiers utilisateurs.

Tous ceux qui récupèrent une copie de Scarlet ou Violet avant le 28 février 2023 recevront un Pikachu spécial dans leurs jeux. Ce Pikachu a deux caractéristiques uniques. Premièrement, il connaît Fly, un mouvement qu’il ne peut normalement pas apprendre dans les jeux. Deuxièmement, il devient un type volant lorsqu’il se térastallise.

Terastallizing est un nouveau mécanisme de combat introduit dans Scarlet et Violet. Semblable à Mega Evolution et Dynamaxing, il s’agit d’une transformation temporaire que Pokemon peut subir pendant la bataille, prenant dans ce cas une forme cristalline.

Le bonus Pikachu sera distribué via Mystery Gift, une fonction en jeu qui déverrouille environ une heure après le début de l’aventure. Vous aurez besoin d’un accès Internet pour utiliser Mystery Gift.

Il y a aussi un deuxième bonus pour les joueurs qui achètent une copie numérique de Scarlet ou Violet. Achetez l’un ou l’autre titre numériquement avant le 28 février et vous obtiendrez un ensemble d’aventures en jeu, qui comprend les éléments utiles suivants :

10 potions

15 soins complets

3 relances

3 éthers

1 bonbon rare

1 pépite

Pokemon Scarlet et Violet seront lancés le 18 novembre. Pour en savoir plus, assurez-vous de consulter le la dernière bande-annonce des jeux et lis tout ce que nous savons sur les titres jusqu’à présent.