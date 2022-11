Pokemon Scarlet et Violet: Meilleures façons de cultiver Exp. Points

Exp. Des points, on n’en a jamais assez. Si vous progressez dans Pokemon écarlate et violette, une perfusion IV d’Exp. Les points sont toujours d’une grande aide. C’est particulièrement vrai si vous espérez terminer le Pokedex, qui consiste à mettre à niveau des centaines de Pokémon pour déclencher des évolutions.

Il existe trois façons principales de cultiver Exp. Points dans Pokemon Scarlet et Violet. La première est la méthode Chansey, qui devient disponible assez tôt dans le jeu. La seconde est une méthode passive qui s’ouvre plus tard dans Pokemon Scarlet et Violet : elle vous permet de gagner de l’Exp. Points même si vous êtes loin de votre Switch. Et enfin, il y a les batailles Tera Raid. Ceux-ci sont disponibles tout au long du jeu, mais deviennent inestimables pour Exp. L’agriculture ponctuelle dans l’après-match de Pokemon Scarlet et Violet, lorsque les raids Tera cinq et six étoiles s’ouvrent.

Vous trouverez ci-dessous ce que vous devez savoir sur l’agriculture Exp. Points, qui améliorent votre Pokémon, dans les nouveaux jeux. Noter: Les deux premières méthodes sont grandement améliorées si votre Pokémon principal tient un Lucky Egg, que vous obtenez après avoir battu votre cinquième Gym Leader. Les œufs chanceux augmentent l’expérience. Points gagnés de 50 %.

La méthode Chansey

Celui-ci est simple. Chansey produit d’énormes quantités d’Exp. Points lorsque vous les battez et apparaissent dans Paldea, la région dans laquelle se déroulent Scarlet et Violet. L’inconvénient est qu’ils sont rares : bien qu’ils puissent être trouvés dans de nombreux endroits, vous ne les trouverez probablement pas souvent à moins que vous ne fassiez tout votre possible pour le faire.

Il est donc temps de sortir de votre chemin.

La première partie d’Exp. L’agriculture ponctuelle via les combats que Chansey Pokemon fabrique Sandwichs au jambon. Allez dans un magasin Artisan Bakery – ils sont dans de nombreuses villes de Paldea, je suis allé à celui de Levincia – et acheter du jambon, des cornichons, de la moutarde et de la mayonnaise pour l’intérieur du sandwich. L’étape suivante consiste à se rendre dans l’un des habitats naturels de Chansey. Vous pouvez voir ces habitats ci-dessous :

Nintendo/Capture d’écran de Daniel Van Boom



Chansey apparaîtra à différents niveaux selon l’endroit où vous allez. Le nord et le nord-est sont là où ils sont les plus forts ; le sud-ouest et l’ouest sont les endroits où ils fraient à des niveaux inférieurs. Le Pokémon que je voulais monter de niveau était de niveau 40, alors je suis allé au nord, près de la base Fairy Crew de Team Star.

Installez une table de pique-nique et assembler votre sandwich au jambon. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, cela offrira quelques avantages. Celui qui nous intéresse est Encounter Power: Normal. Ça veut dire Les Pokémon de type normal sont plus susceptibles d’apparaître. Étant donné que Chansey est le seul Pokémon de type Normal dans plusieurs de ses habitats, cela signifie que manger un sandwich au jambon peut lancer une soirée Chansey.

Nintendo/Capture d’écran de Daniel Van Boom



Nintendo/Capture d’écran de Daniel Van Boom



Vous avez deux options. Vous pouvez lancer un Pokeball sur Chansey pour lancer une bataille traditionnelle, qui rapportera des milliers d’Exp. Points si vous êtes à un niveau similaire. Ou tu peux activer le mode Let’s Go en appuyant sur ZR, ce qui fera courir votre Pokémon principal à tous les Chansey. C’est plus facile et plus passif, et vous gagnerez environ 700 Exp. Points par Chansey abattus.

Notez que si vous êtes dans les habitats du nord ou du nord-est, un Blissey peut apparaître. Ce sont la forme évoluée de Chansey et vous rapportent beaucoup plus d’Exp. Points. Lancez une bataille à l’ancienne si vous voyez un Blissey pour savourer tout ce doux, doux Exp.

Chaque sandwich au jambon vous améliore pendant 30 minutes. C’est assez de temps pour gagner des dizaines de milliers d’Exp. Points.

Méthode passive Golduck

Cela ouvre plus loin dans l’histoire – ou plutôt, c’est dans un domaine que la plupart rencontreront relativement tard dans le jeu. Si vous avez nettoyé la base Fighting Crew de Team Star, cette Exp. La méthode d’agriculture ponctuelle est quelque chose dont vous pouvez tirer parti. Tout ce dont vous avez besoin est une bonne crêpe et un Pokémon de type herbe ou électrique.

Tout comme avec la méthode Chansey, vous voulez manger quelque chose qui stimule les rencontres avec des Pokémon de type eau. Il y a quelques sandwichs qui y parviennent, mais il est beaucoup plus facile de simplement envolez-vous pour Mesagoza et mangez une crêpe au chocolat et à la banane. Ensuite, dirigez-vous vers la zone indiquée sur la carte ci-dessous. C’est au sud-est de la province du Nord (zone 1) et au nord-ouest de la province sud (zone 2).

Nintendo/Capture d’écran de Daniel Van Boom



Nintendo/Capture d’écran de Daniel Van Boom



Comme la topographie l’indique, vous trouverez un cratère rempli d’eau. Il grouille de Golduck, et quelques Dratini aussi. Libérez vos Pokémon en mode Let’s Go, puis montez sur votre monture et sautez vers les rebords qui encerclent le cratère. De là, vous pouvez regarder votre Pokémon démolir le Golduck. Ou tu peux aller faire ta lessive ou quelque chose comme ça.

Il s’agit d’une méthode passive, mais elle fonctionne mieux si vous pouvez garder un œil sur votre Switch. Vous devrez peut-être soigner votre Pokémon, et parfois il se retirera dans son Pokeball s’il dure assez longtemps sans rencontrer un autre Pokémon. Les Golduck sont aux alentours du niveau 50 et vous donneront environ 600 Exp. Points par Golduck vaincu si votre Pokémon est à un niveau similaire. Au cours de 15 ou 30 minutes, cela finit par être beaucoup d’Exp. Points.

Attention avant la section suivante : il y a de légers spoilers d’après-match.

Raids Tera

C’est la méthode la plus simple, mais celle qui prend le plus de temps à se déverrouiller. Si vous avez joué à Pokemon Scarlet et Violet pendant un certain temps, vous avez sûrement rencontré un Tera Raid. Ils sont initiés en s’approchant des morceaux de cristal qui brillent dans le ciel comme un projecteur. En entrant dans le Raid, vous combattrez un Pokémon terastalisé : surpuissant et fait de cristal.

Nintendo/Capture d’écran de Daniel Van Boom



Les raids Tera sont classés sur une échelle de difficulté en étoile. Une fois que vous aurez battu les Elite Four, vous débloquerez des raids Tera cinq étoiles. Après avoir battu les Elite Four, vous avez pour mission de battre à nouveau les leaders du gymnase de Paldea. Une fois que vous avez fait cela et que vous avez participé à plus de batailles dans votre école, vous aurez accès à des raids Tera six étoiles.

Terminer ces raids Tera peut être difficile – assurez-vous d’équiper votre Pokémon de choix avec des objets augmentant les dégâts, comme Choice Specs – mais ils rapportent d’énormes quantités d’Exp. Points. Lorsque vous terminez un raid cinq ou six étoiles, vous obtenez un assortiment d’Exp. Bonbons, y compris XL Exp. Des bonbons. Chaque XL Exp Candy, lorsqu’il est utilisé sur un Pokémon, leur donne 30 000 Exp. Points. C’est en plus du L Exp. Candy et M Exp. Bonbons que vous gagnez, qui valent 10 000 et 3 000 Exp. Points chacun.

Ce n’est pas une astuce fantaisiste, mais faire des circuits de raids Tera cinq et six étoiles finit par être le moyen le plus rapide d’obtenir un Pokémon du niveau 1 au niveau 100.