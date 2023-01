Pokemon Scarlet et Violet: Greninja 7-Star Raid Guide

Le suivant Pokemon écarlate et violette un raid sept étoiles est arrivé, mettant en vedette un Greninja de type poison. Le premier tour se déroule jusqu’au lundi 30 janvier et le deuxième tour reprend environ deux semaines plus tard, du vendredi 10 février au lundi 13 février. Comme les autres Pokémon du raid sept étoiles, Greninja a la marque la plus puissante. , et vous ne pourrez en attraper qu’un par fichier de sauvegarde. Juste comme précédents raids sept étoilesle Pokémon nécessitera une stratégie minutieuse pour le battre.

Voici tous les détails du raid: Greninja aura sa capacité cachée, Protean, à la suite des capacités cachées de Charizard et Cinderace dans les raids sept étoiles précédents. Heureusement, cela n’affectera pas le raid lui-même, car la terastallisation annule les effets de la capacité protéiforme. Nous pouvons simplement planifier autour du type de tera.

Greninja a un type poison tera pour le raid, et les movesets suivants :

Pompe hydraulique.

Tranche de nuit.

Coup de canon.

Rayon de glace.

Équipe de double.

Pointes toxiques.

Greninja commencera toujours la bataille en utilisant Double Team pour augmenter son évasion et Toxic Spikes pour empoisonner vos Pokémon lorsqu’ils reviendront après avoir été assommés. C’est une configuration ennuyeuse à gérer, en partie parce que les attaques manquantes signifient que vous attendez plus longtemps pour recharger votre orbe tera et terastallize, et aussi parce que flairer les attaques fait perdre un temps précieux. Après cela, Greninja s’appuiera principalement sur Hydro Pump contre les Pokémon qui ne sont pas à l’abri des attaques d’eau, ou Gunk Shot contre les Pokémon immunisés contre l’eau. Il lance moins fréquemment Night Slash et Ice Beam.

Nintendo ; capture d’écran par Adam Benjamin/CNET



Meilleurs comptoirs Greninja

Ce sont les Pokémon qui peuvent le plus sûrement gagner les batailles du raid Greninja. Pour vous donner les meilleures chances de victoire, assurez-vous que votre Pokémon est de niveau 100 et a une nature qui augmente sa statistique d’attaque pertinente (généralement Modest pour les attaquants spéciaux et Adamant pour les attaquants physiques). Nos compteurs préférés sont :

Gastrodon.

Vaporéon.

Clodsire/Quagsire.

Klefki.

Kingambit.

Gastrodon

Type de téra : Sol

Capacité : Drain d’orage

Article : Ceinture experte / Sable doux

Répartition EV : 252 HP / 252 attaque spéciale / 4 défense spéciale

Se déplace:

Effacer le smog.

Puissance terrestre.

Stocker.

Se remettre.

Gastrodon est l’un des premiers compteurs de raid Greninja, grâce à son typage et sa capacité avantageux. Storm Drain vous empêche de subir des dégâts de la pompe hydraulique, augmentant à la place votre attaque spéciale, pour vous aider à infliger plus de dégâts. Stockpile renforce vos défenses, ce qui vous aide à rester plus longtemps et à dépendre moins souvent de Recover. Ouvrez avec Clear Smog pour annuler le boost d’évasion de Double Team, puis stockez plusieurs fois avant de libérer Earth Powers.

Vaporeon

Type de téra : acier

Pouvoir : Absorber l’eau

Article : Poudre brillante

Répartition EV : 252 HP / 252 attaque spéciale / 4 défense spéciale

Se déplace:

Puissance stockée.

Esprit calme.

Rapide/Brume.

Souhait.

L’Eeveelution de type eau est un anti-raid efficace, avec un hic. Si vous pouvez terastalliser Vaporeon en un type d’acier et survivre à une attaque par la suite, il est pratiquement impossible de le tuer. Cependant, il est sensible au Gunk Shot jusqu’à ce qu’il se terastallise, mourant en deux ou trois coups selon les jets de dégâts. La stratégie consiste à utiliser Bright Powder pour réduire la précision de base de Gunk Shot de 80% à environ 70%, tout en utilisant Swift les trois premiers tours pour garantir que vous pouvez terastalliser le plus tôt possible. Être assommé avant n’est pas terminé s’il vous permet de terastalliser avec plein HP – Ice Beam et Night Slash ne vous menacent pas, et sous votre forme de tera d’acier, vous êtes immunisé contre les deux autres attaques. Avec la statistique d’attaque spéciale décemment élevée de Vaporeon et l’immunité aux attaques d’eau en plus de HP massifs, empiler Calm Minds dans Stored Power est un moyen fiable de réduire la santé du boss de raid. Vous pouvez également exécuter Haze au lieu de Swift pour annuler les bonus d’évasion de Greninja

Clodsire/Quagsire

Type Tera : Sol (bien que vous souhaitiez parfois éviter la terastallisation pour maintenir votre double résistance au poison)

Pouvoir : Absorber l’eau

Article : Ceinture experte / Sable doux

Répartition EV : 252 HP / 252 attaque / 4 défense spéciale

Se déplace:

Tremblement de terre/Bulldozer.

Malédiction.

Se remettre.

Brume.

Héros improbable, Clodsire a beaucoup de résistance contre Greninja. La capacité d’absorption d’eau permet à Clodsire de transformer une faiblesse traditionnelle (attaques de type eau) en récupération de HP, et son typage naturel signifie qu’il ne subit que 25% de dégâts des attaques de type poison. Clodsire subit le double de dégâts de Ice Beam, mais sinon, c’est un char spécial puissant avec d’énormes HP, une défense spéciale solide et un accès à Recover. Utilisez Haze pour éliminer le boost d’évasion de Greninja, puis plongez dans quelques malédictions pour booster votre attaque et votre défense. À partir de là, déclenchez des tremblements de terre pour doubler les dégâts. L’homologue non paldéen de Clodsire, Quagsire, est également un bon compteur sans la faiblesse de glace de Clodsire, et vous pouvez obtenir sa pré-évolution en échangeant un PNJ à Cascarrafa.

Klefki

Type de téra : acier

Pouvoir : Farceur

Objet : Restes

Répartition EV : 252 HP / 252 attaque spéciale / 4 défense spéciale

Se déplace:

Puissance stockée.

Esprit calme.

Défense de Fer.

Journée ensoleillée.

Ce Pokémon bénéficie de son typage acier / fée, qui lui confère une résistance aux attaques de type sombre et une immunité totale contre les attaques de poison boostées en tera de Greninja. Klefki a également accès au même combo “empiler Calm Mind into Stored Power” que Vaporeon, que je peux encore améliorer avec Iron Defense. Et une immunité naturelle au poison annule le puissant mouvement Gunk Shot de Greninja. Commencez avec un Sunny Day boosté par Prankster pour réduire les dégâts de la pompe hydraulique, qui autrement anéantirait environ la moitié des HP de Klefki.

Kingambit

Type de téra : acier

Pouvoir : Insoumis

Article: Shell Bell

Répartition EV : 252 HP / 252 attaque / 4 défense

Se déplace:

Coup de tête zen.

Danse des épées.

Défense de Fer.

Tempête de sable.

Kingambit est un autre type d’acier qui bénéficie de l’immunité au poison et constitue un compteur OK, bien qu’il soit moins cohérent que les autres sur cette liste. Attaquant physique puissant, Kingambit peut exécuter Swords Dance pour booster son attaque et déclencher des coups de tête zen super efficaces sur le Greninja de type poison. L’inconvénient est que Kingambit ne résiste pas aux puissants mouvements d’eau de Greninja, qui frappent Kingambit pour des dégâts neutres. Il convient de noter que Zen Headbutt n’a qu’une précision de 90%, ce qui rend cette stratégie plus risquée que d’apporter d’autres compteurs, en particulier après Double Team. Le manque de mouvements de récupération pour Kingambit signifie que vous êtes pratiquement obligé d’utiliser Shell Bell comme objet détenu pour vous aider à soutenir le raid.

Nintendo ; capture d’écran par Adam Benjamin/CNET



Autres conseils de raid Greninja

Vous pouvez choisir d’exécuter davantage une version de soutien au lieu de versions offensives, car de nombreux compteurs répertoriés ici ont de solides statistiques défensives. Cependant, lorsque vous apportez un Pokémon de soutien à un raid sept étoiles, vous comptez sur vos trois autres coéquipiers pour faire une tonne de dégâts, ce qui peut être un pari avec des coéquipiers aléatoires. Dans les groupes prédéfinis, vous pouvez constituer des équipes d’assistance capables de assomme le boss du raid d’un seul coup avec une planification minutieuse. Mais après avoir perdu de nombreux raids de Cinderace à cause d’un manque de dégâts, je recommande des constructions offensives si vous comptez sur des coéquipiers inconnus.

N’oubliez pas que l’horloge est votre véritable ennemie dans les raids sept étoiles : la seule façon de gagner est de retirer efficacement les PV de votre adversaire. De grosses rafales de dégâts sont le moyen le plus efficace de le faire, c’est pourquoi je recommande d’empiler Calm Mind dans Stored Power comme l’un des moyens les plus fiables de combattre Greninja. Mais rester en vie est également important, car se faire assommer par Greninja supprimera instantanément une partie du chronomètre de raid restant, ce qui exerce une plus grande pression sur une ressource limitée. Faites attention à la quantité de dégâts que vous subissez à chaque attaque et utilisez vos mouvements de récupération et vos acclamations pour garder votre Pokémon en assez bonne santé pour survivre à la prochaine attaque.

Si vos PV sont dans le rouge, ne gaspillez pas votre terastallisation à moins que vous ne puissiez assommer le boss du raid ce tour-ci ou soigner jusqu’à une distance de sécurité. Au lieu de cela, il est préférable de terastalliser après avoir été assommé, afin que vous ayez plus de temps avec votre type de tera. Utiliser trois mouvements ou plus dans votre forme tera est presque toujours plus précieux que d’utiliser un seul mouvement par tour plus tôt.

Et ne vous sentez pas mal de quitter un raid si l’aperçu de l’équipe semble mauvais. Certains joueurs pourraient être tentés d’apporter des types psychiques pour combattre le type tera empoisonné de Greninja, mais ils mourront rapidement à Night Slash. Une fois que vous avez commencé le raid, vous êtes coincé dedans, alors rebondissez avant si vous pensez que c’est une bataille perdue d’avance.

Lorsque vous battez Greninja, vous pourrez l’attraper une fois et vous recevrez un patch de capacité et TM 91 pour votre première victoire. Vous pourrez également gagner de nombreux bonbons d’expérience L/XL, des fragments de poison tera, des capsules de capacité, des bonbons rares, des vitamines et des objets à vendre lors de victoires répétées. Bonne chance là-bas !