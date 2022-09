Pokemon Scarlet et Violet Edition de Nintendo Switch OLED Les précommandes commencent aujourd’hui

Avant la sortie prochaine de Pokemon Scarlet et Violet en novembre, précommandes pour une édition limitée a été mis en vente chez plusieurs détaillants jeudi. Bien qu’il soit déjà épuisé dans de nombreux magasins, il est possible que davantage de stock soit disponible à une date ultérieure.

L’OLED Pokemon Scarlet et Violet Nintendo Switch en édition limitée comprend un support de charge blanc avec Koraidon et Miraidon blasonnés sur le devant. Ses Joy-Cons rouges et violets arborent également les insignes de leurs académies respectives et comportent les starters au dos.

À 359 $, il est 10 $ plus cher qu’un OLED Nintendo Switch standard. C’est la deuxième fois que Nintendo lance un système OLED en édition limitée basé sur une série populaire, le premier étant un Splatoon 3 édition sorti il ​​y a un mois.

La Nintendo Switch OLED comprend un écran OLED de 7 pouces, un support réglable amélioré, 64 Go de stockage, un son amélioré et un port LAN filaire intégré sur la station d’accueil.

Les jeux Pokemon Scarlet et Violet sont prêts à emmener les joueurs dans la toute nouvelle région de Paldea, qui abrite de nouveaux Pokémon à découvrir. Alors que The Pokemon Company a révélé certaines des nouvelles créaturesles joueurs devront tous les attraper lorsque les jeux arriveront le 18 novembre. Pour la première fois dans la série principale, les joueurs peuvent faire équipe avec des amis dans coopérative et explorez la région ensemble.