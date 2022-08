Pokemon Scarlet et Violet : différences de version, fonctionnalités et tout ce que nous savons jusqu’à présent

Les propriétaires de Nintendo Switch ont une poignée de grands jeux à espérer alors que nous nous dirigeons vers la seconde moitié de 2022, mais les sorties phares du système cette saison des fêtes sont Pokemon Scarlet et Violet, les prochains épisodes de la populaire série de capture de monstres.

Situés dans une toute nouvelle région remplie d’une variété de Pokémon exotiques à attraper et à élever, Scarlet et Violet marquent le début d’une nouvelle génération pour la franchise de longue date. Maintenant que le troisième bande-annonce des jeux est en direct, voici un récapitulatif de tout ce que nous savons sur les titres à venir jusqu’à présent.

Date de sortie

Pokemon Scarlet et Violet seront lancés sur Nintendo Switch le 18 novembre 2022.

Paramètre

Pokemon Scarlet et Violet se déroulent à Paldea, une vaste et toute nouvelle région apparemment inspirée de l’Espagne méditerranéenne.

Contrairement aux zones autonomes de Pokemon Legends: Arceus, Paldea est le premier véritable monde ouvert de l’histoire de la série. Comme le décrit le site Web officiel des jeux, “Diverses villes se fondent parfaitement dans la nature sans frontières. Vous pourrez voir les Pokémon de cette région dans le ciel, dans les mers, dans les forêts, dans les rues – tous plus de!”

Nintendo / La société Pokémon



Alors que les précédents jeux Pokemon suivaient une histoire linéaire, Scarlet et Violet offriront un plus grand degré de liberté dans le déroulement de votre propre aventure. Selon le site officiel, “vous êtes libre d’explorer à votre guise et non dans un ordre dicté par l’histoire”.

Nouveau Pokémon

En plus de nombreux monstres familiers des titres précédents, Pokemon Scarlet et Violet comprendront un variété de Pokémon flambant neufs. La bande-annonce de révélation des jeux présentait les trois Pokémon partenaires potentiels entre lesquels les joueurs choisiraient au début de l’aventure : le chat de type herbe Sprigatito ; le crocodile de type feu Fuecoco ; et le caneton de type aquatique Quaxly.

Nous avons jeté un coup d’œil à une poignée d’autres monstres dans la bande-annonce des jeux de juin, y compris le cochon Pokemon Lechonk et l’olive Pokemon Smoliv. En plus de cela, la vidéo offrait notre premier aperçu de la couverture légendaire de chaque jeu Pokemon : Koraidon (Pokemon Scarlet) et Miraidon (Pokemon Violet).

La société Pokémon



Différences de version et exclusivités



Comme pour les jeux Pokemon précédents, il y aura quelques différences entre Pokemon Scarlet et Pokemon Violet, dont l’une est l’apparence de votre entraîneur. Selon le jeu que vous choisissez, votre personnage sera étudiant dans une académie différente, avec un uniforme différent comme tenue de départ.

La société Pokémon



De plus, vous rencontrerez un professeur Pokemon différent selon la version que vous choisissez. Le professeur Sada apparaît dans Pokemon Scarlet, tandis que le professeur Turo est le chercheur en chef de Pokemon Violet.

Vous pouvez également vous attendre à rencontrer une poignée de Pokémon exclusifs à la version dans chaque jeu, vous obligeant à échanger avec un autre joueur si vous vous efforcez de terminer votre Pokedex. Voici tous les Pokémon exclusifs à la version confirmés jusqu’à présent:

Écarlate

Violet

Bandes annonces

Jusqu’à présent, Nintendo et la société Pokemon ont publié trois bandes-annonces pour Pokemon Scarlet et Violet.

La première bande-annonce (intégrée ci-dessus) a été révélée lors du flux Pokemon Presents en février 2022. Cette vidéo nous a donné notre premier aperçu des nouveaux jeux, mélangeant des clips de gameplay et des images en direct d’un agent de sécurité explorant un musée chargé d’œufs de Pâques. .

La deuxième bande-annonce est sortie près de quatre mois plus tard en juin. Celui-ci offrait un aperçu plus approfondi du gameplay, présentant de nouveaux Pokémon, plusieurs personnages principaux et une coopération à quatre joueurs.

La dernière bande-annonce des jeux a été mise en ligne le 3 août. Celle-ci a partagé encore plus de détails sur le monde et l’histoire, confirmant que les joueurs pourront monter sur les monstres légendaires de couverture des jeux, Koraidon et Miraidon, à travers la région. La vidéo a également révélé plusieurs autres nouveaux Pokémon, dont le chiot pâteux Fidough et une variante paldéenne de Wooper.

térastallisant

La société Pokémon



L’une des principales nouveautés de Pokemon Scarlet et Violet est Terastallizing, un tout nouveau mécanisme de combat qui promet d’ajouter de nouvelles couches de stratégie aux batailles. Comme Mega Evolution et Dynamaxing, Terastallizing est une transformation temporaire que Pokemon peut subir, leur donnant dans ce cas une apparence cristalline. Chaque Pokémon a également un type Tera qu’il prend lorsqu’il se terastallise, et tous les mouvements qu’il utilise qui correspondent à son type Tera recevront une augmentation significative de la puissance.

Connectivité Pokemon Home

Comme d’autres titres Pokemon pour Nintendo Switch, Pokemon Scarlet et Violet seront compatibles avec le Service à domicile Pokémonvous permettant d’importer certains Pokémon que vous avez capturés dans les jeux précédents et de les utiliser dans la nouvelle aventure.

Nintendo / La société Pokémon



Pokemon Home est disponible pour Nintendo Switch et les appareils mobiles, avec des options de plan gratuites et payantes. Le service a récemment reçu une grosse mise à jour 2.0 cela a ajouté la compatibilité avec les jeux Pokemon Brilliant Diamond, Shining Pearl et Pokemon Legends: Arceus.

Multijoueur

Comme les jeux précédents de la série, Pokemon Scarlet et Violet vous permettent de vous connecter avec d’autres joueurs pour échanger et combattre Pokemon. En plus de ces fonctionnalités de base, les nouveaux titres vous permettent également d’explorer la région avec jusqu’à trois autres joueurs – une première pour la série. La bande-annonce de juin offrait un aperçu de l’exploration multijoueur, montrant quatre personnages joueurs se rencontrant et s’aventurant ensemble dans le même monde.

De plus, les batailles de raid reviendront également. Vous pourrez faire équipe avec trois autres joueurs pour affronter ensemble des Pokémon Terastallisés. Contrairement aux raids de Pokemon Sword and Shield, cependant, ces raids Tera ont une limite de temps stricte et les joueurs peuvent attaquer sans attendre le tour des autres.

Bonus d’achat anticipé

La société Pokémon



Comme les jeux Pokemon récents, les premiers utilisateurs recevront un bonus spécial dans Pokemon Scarlet et Violet. Toute personne qui achète un exemplaire avant le 28 février 2023 pourra obtenir un Pikachu exclusif gratuit. Ce Pokémon a deux caractéristiques particulières. Tout d’abord, il connaît Fly, un mouvement qu’il ne peut normalement pas apprendre dans les jeux. Deuxièmement, il devient un type volant lorsqu’il se térastallise.

Pokemon Scarlet et Violet sont encore dans quelques mois, mais en attendant, Nintendo a quelques autres jeux notables en préparation pour le Switch cette année. Le RPG tentaculaire Xenoblade Chroniques 3 récemment lancé le 29 juillet, tandis que Splaton 3 et Bayonette 3 arrivent respectivement en septembre et octobre.