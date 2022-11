Pokemon Scarlet et Violet: Comment trouver un faux dragon Titan Pokemon

Ceci est un petit guide, mais il peut vous faire gagner beaucoup de temps. Si vous jouez Pokemon Scarlet ou Violet, vous savez que l’une de vos trois quêtes principales dans le jeu est de trouver et de vaincre cinq Pokémon Titan. Le dernier que la plupart des gens rencontreront – puisqu’il s’agit de jeux en monde ouvert, vous pouvez techniquement trouver le Titan Pokemon dans n’importe quel ordre – est le False Dragon Titan.

Il m’a fallu un temps embarrassant pour trouver le Faux Dragon Titan.

Au début du jeu, l’emplacement des quatre Titan Pokemon est mis sur votre carte. Les quatre Pokémon Titan précédents sont là où les cartes disent qu’ils seront, mais le Faux Dragon Titan est un peu plus compliqué. Lorsque vous vous trouvez sur la petite île du lac Casseroya où la carte indique que se trouve le False Dragon Titan, vous trouverez un entraîneur à combattre, un tas de Pokémon Tatsugiri et pas grand-chose d’autre.

Nintendo/Capture d’écran de Daniel Van Boom



Nintendo/Capture d’écran de Daniel Van Boom



Nintendo/Capture d’écran de Daniel Van Boom



Eh bien, l’un de ces Tatsugiri n’est pas comme les autres. Si vous allez au nord-est de l’île, vous verrez un Tatsugiri légèrement plus grand que les autres. Lorsque vous vous en approcherez, il émettra un “Titaaan!” bulle. Une fois que vous interagissez avec lui, un Dondozo géant fera surface derrière le Tatsugiri, déclenchant une bataille.

Une fois que vous l’aurez battu, il nagera jusqu’au rivage au centre de l’île au milieu du lac Casseroya. Comme le Pokémon Titan avant lui, le Dondozo fera un trou dans le mur, mangera une Herba Mystica et vous combattra une fois de plus, bien que cette fois vous ayez l’aide d’Arden. Après l’avoir vaincu, vous devrez également combattre Tatsugiri.

“Peut-être que le Titan était ces deux Pokémon ensemble?” Arven raisonne, “comme une sorte de repas combiné.”

Une fois tout cela fait, Arven cuisinera et sandwichera avec l’Herba Mystica, et votre Koraidon ou Miraidon se verra accorder une nouvelle capacité. S’il s’agit de votre cinquième Pokémon Titan vaincu, votre légendaire pourra désormais escalader les murs et les falaises.

Nintendo/Capture d’écran de Daniel Van Boom