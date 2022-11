Pokemon Scarlet et Violet: comment faire évoluer Charcadet

Charcadet est l’un des Pokemon Scarlet et Violet’s meilleur nouveau Pokémon. En quoi cela évolue dépend du jeu auquel vous jouez: les joueurs Scarlet obtiendront Armarouge, tandis que les joueurs Violet obtiendront le Ceruledge nettement plus cool. Cela vaut la peine de faire tout votre possible pour obtenir l’un ou l’autre le plus tôt possible, car ils font partie des nouveaux Pokémon les plus puissants introduits dans les nouveaux jeux.

Apprenez de mes erreurs, cependant. J’ai entraîné mon Charcadet jusqu’au niveau 60 avant de réaliser que c’est maintenant comment le faire évoluer.

Tout d’abord, attraper votre Charcadet. Charcadet peut être trouvé dans la plupart de Paldea, comme le montre le Pokedex ci-dessous. Malheureusement, son taux d’apparition est assez faible. Ainsi, bien qu’il puisse être trouvé dans la plupart des endroits, vous pouvez passer de longues périodes sans en voir un. Si vous en rencontrez un, assurez-vous de saisir le moment.

Pour faire évoluer Charcadet, il faut faire un échange de Zapapico. Allez au centre de la ville jusqu’à la zone avec la petite fontaine d’eau. Vous verrez un citoyen de Zapapico émettre une bulle orange, indiquant qu’il est sérieux. Ce que la personne veut dépend du jeu auquel vous jouez : Dans Scarlet, c’est 10 fragments de Bronzor. Les joueurs de Pokemon Violet devront collecter 10 chips Sinistea.

Nintendo/Capture d'écran de Daniel Van Boom



Alors, comment obtenir les marchandises? C’est simple : il vous suffit de battre 10 Sinistea ou 10 Bronzor. Chaque fois que vous en battez un au combat, il lâchera l’un des objets que vous recherchez. C’est juste une question de trouver où à Paldea ils prospèrent et cultivent ces articles.

Pokemon Violet peut faire évoluer Charcadet dès son arrivée à Cascarrafa, la ville qui abrite le gymnase sur le thème de l’eau. À l’ouest de Cascarrafa se trouve le désert d’Asado. Si vous vous dirigez vers la pointe nord du désert d’Asado, comme indiqué sur la carte ci-dessous, vous trouverez une zone remplie de ruines. Bronzor sont partout ici.

Pour cultiver rapidement des fragments de Bronzor, allez dans la zone et appuyez sur ZR. Votre Pokémon principal sortira de sa boule et se battra avec toutes les créatures qui l’entourent pendant que vous vous tenez debout et regardez, un moyen beaucoup plus paresseux et plus rapide pour vous de vaincre 10 Bronzor.

Nintendo/Capture d’écran de Daniel Van Boom



Pour les joueurs de Pokemon Violet, il existe deux endroits pour cultiver des puces Sinistea. Pour ceux qui sont plus tôt dans le jeu, envolez-vous vers le Pokemon Center à l’est de Zapapico. Vous y trouverez une zone désertique, l’un des deux endroits où Sinistea apparaît dans le jeu.

Si vous avez progressé loin dans Pokemon Violet, la meilleure façon de cultiver Sinistea Chips est à Alfornada, où se trouve le gymnase de type psychique. C’est une zone à laquelle vous n’accéderez que plus tard dans le jeu – les Pokémon sauvages apparaissent ici autour du niveau 50 – mais les Sinistea sont plus nombreux. Envolez-vous vers la ville et dirigez-vous vers l’ouest. Vous verrez l’entrée de la grotte qui vous a probablement amené à Alfornada. C’est dans ce domaine que les Sinistea sont nombreux.

Une fois que vous avez tous vos biens, retournez à la fontaine de Zapapico. En écarlate, le cityslicker échangera les fragments de Bronzor contre une armure de bon augure. Dans Pokemon Violet, la dame près de la fontainePrenez vos chips Sinistea et donnez-vous une armure malveillante.

Ces objets sont à Charcadet ce qu’une Thunder Stone est à un Pikachu. Utilisez l’objet sur la créature et il évoluera instantanément. Félicitations, vous venez de récupérer l’un des meilleurs Pokémon du jeu.

