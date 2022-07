Pokemon Scarlet et Violet: chaque nouveau Pokemon révélé jusqu’à présent

Une nouvelle paire de jeux Pokemon arrive cet automne. Pokemon écarlate et violette devraient être lancés sur Nintendo Switch le 18 novembre, donnant le coup d’envoi d’une toute nouvelle génération pour la série bien-aimée de capture de monstres.

Comme Sword and Shield avant eux, Pokemon Scarlet et Violet emmènent les joueurs dans un nouveau voyage dans une vaste région du monde ouvert regorgeant de personnages inconnus et de Pokémon inédits. Bien que nous n’ayons eu qu’un bref aperçu des jeux depuis leur annonce, voici tous les nouveaux Pokémon qui ont été révélés jusqu’à présent.

Nouveau Pokémon

Sprigatito

La société Pokémon



Catégorie: Chat d’herbe

Chat d’herbe Taper: Herbe

Herbe Aptitude: Envahir

Sprigatito est le Pokémon de démarrage de type herbe de Pokemon Scarlet et Violet. Le chaton herbe est décrit comme « capricieux » et « en quête d’attention ».

Fuecoco

La société Pokémon



Catégorie: Croco de feu

Croco de feu Taper: Feu

Feu Aptitude: Flamber

Fuecoco est l’allume-feu de Pokemon Scarlet et Violet. On dit que le crocodile en forme de poivron est “décontracté” et “fait les choses à son rythme”.

Quaxly

La société Pokémon



Catégorie: Caneton

Caneton Taper: Eau

Eau Aptitude: Torrent

Quaxly est le dernier Pokémon de départ dans Scarlet et Violet. Le caneton de type aquatique est décrit comme “sérieux et bien rangé”.

Pawmi

La société Pokémon



Catégorie: Souris

Souris Taper: Électrique

Électrique Aptitude: Traitement statique/naturel

L’un des Pokémon utilisés par votre ami et rival Nemona, Pawmi est une souris de type électrique qui peut décharger de l’électricité de ses joues et de ses pattes avant.

Lechonk

La société Pokémon



Catégorie: Porc

Porc Taper: Normal

Normal Aptitude: Voile d’Arôme/Gourmandise

Un autre Pokémon utilisé par Nemona, Lechonk est un porcelet timide et rond avec un sens aigu de l’odorat.

Smoliv

La société Pokémon



Catégorie: olive

olive Taper: Herbe/Normale

Herbe/Normale Aptitude: Lève tôt

Ce petit Pokémon olive peut décharger une huile amère pour ralentir les ennemis et se donner l’occasion de s’échapper.

Koraidon et Miraidon

La société Pokémon



Koraidon (à gauche) est le Pokémon légendaire ornant la boîte de Pokemon Scarlet, tandis que Miraidon (à droite) est la mascotte de Pokemon Violet.

Pokemon Scarlet et Violet sont disponibles en précommande maintenant. Assurez-vous de consulter notre tour d’horizon de tout ce que nous savons sur Scarlet et Violet jusqu’à présent pour plus de détails sur les jeux à venir.