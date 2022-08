Pokemon Presents apporte des détails sur Scarlet et Violet mercredi: comment regarder, heures de début

The Pokemon Company a préparé des entraîneurs, avec une présentation vidéo prévu mercredi qui inclura de nouveaux détails sur Commutateur Nintendo Jeux Pokemon écarlate et violettequi sortira le 18 novembre.

La présentation, qui semblera être une vidéo complète plutôt qu’un flux en direct, comprendra également des mises à jour sur d’autres applications et jeux Pokemon, selon la société.

Quand puis-je regarder Pokemon Presents ?

La présentation vidéo sera disponible mercredi à 6 h 00 PT/9 h HE, qui se transforme en 14 h 00 au Royaume-Uni ou 23 h 00 à Sydney, en Australie.

Comment puis-je regarder Pokemon Presents ?

Il sera disponible sur la chaîne YouTube officielle de Pokemon. Nous avons intégré le lien YouTube ci-dessus, vous pouvez donc regarder ici.

Que peut-on attendre de Pokemon Presents ?

La présentation en révélera certainement plus Pokémon nouveaux et de retour nous rencontrerons dans Scarlet et Violet, et pourraient mettre en évidence certaines des nouvelles fonctionnalités de gameplay et mécanismes de combat du jeu.

Nous n’avons reçu aucune indication sur les applications Pokemon qui seront incluses, mais il est possible que nous recevions des mises à jour sur le mégahit mobile Pokémon Gojeu d’arène de combat Pokémon Unir ou jeu AR de brossage de dents Pokémon Sourire. Cela fait également plus de trois ans que nous n’avons plus entendu parler du mystérieux Pokémon Sommeil.