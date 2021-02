The Pokemon Company a lancé une nouvelle chaîne en direct sur YouTube, la Pokemon Kids TV qui est uniquement dédiée aux enfants. La société affirme que la chaîne YouTube se compose de vidéos en anglais spécialement conçues pour les marchés asiatiques, y compris l’Inde. Avant ce développement, la société Pokemon qui gère la franchise Pokemon dans le monde entier dirigeait une chaîne en direct similaire pour le jeune public au Japon. La société dit qu’elle prévoit d’étendre ce concept à d’autres pays asiatiques et même de créer à l’avenir du contenu spécifique à la région dans les langues régionales.

La description officielle de Pokemon Kids TV sur YouTube indique que la chaîne se compose de vidéos destinées aux enfants. « Nous sommes votre seule source pour les vidéos à chanter Pokémon, les comptines populaires et le contenu éducatif conçu pour favoriser l’apprentissage parmi les enfants qui aiment les Pokémon », note la description. Certaines des comptines que la chaîne inclut sont «London Bridge is Falling Down», «Old MacDonald Had a Farm» et «Winter Wonderland». The Pokemon Company déclare que la chaîne YouTube comprend également une série de quiz qui stimule «la réflexion sur une série rythmique amusante».

Les enfants en Inde et dans d’autres pays asiatiques peuvent également trouver des airs de danse tels que «Si vous êtes heureux et vous le savez» parmi beaucoup d’autres sur Pokemon Kids TV sur YouTube.

S’exprimant sur le développement, Takato Utsunomiya, The Pokemon Company, directeur représentatif et chef de l’exploitation, a indiqué que la demande de contenu vidéo augmentant ces dernières années, la société souhaitait étendre sa chaîne en dehors du Japon. «Nous prévoyons également d’étendre ce concept à l’avenir à d’autres pays asiatiques et même de créer du contenu spécifique à la région dans d’autres langues. Nous serions vraiment ravis si de plus en plus d’enfants pouvaient profiter de leur temps passé à la maison avec Pokemon», Utsunomiya dans une déclaration ajoutée.

Au moment de la rédaction de cet article, la chaîne YouTube de Pokemon Kids TV compte plus de 25 000 abonnés.